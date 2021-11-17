Perseverance знайшов на Марсі зелений мінерал, і вчені не знають, як він потрапив туди (фото)

Цим матеріалом виявився олівін, який на Землі можна виявити в застиглих шматках лави чи магми.

Марсохід NASA Perseverance узяв черговий зразок марсіанського ґрунту, проте цього разу його знахідка досить відрізнялася та мала геологічні особливості, пише Futurism.

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Як зазначили вчені на сторінці ровера в Твіттері, останній взятий марсоходом зразок був наповнений зеленим мінералом олівіном. У дослідників є кілька припущень того, як він там виявився.

Стародавнє озеро

На нашій планеті такі мінерали як олівін і базальт можна виявити в застиглих шматках лави чи магми.

Проте особливу увагу вчені сфокусували на тому, щоб знайти взаємозв'язок між олівіном і карбонатами — особливими мінералами, які зазвичай формуються при взаємодії вуглекислого газу з рідкою водою.

Нещодавно вчені з'ясували, що кратер Езеро, у районі якого Perseverance здійснив посадку в лютому 2021 року, є висохлим дном стародавнього озера, а також має багаті поклади карбонатів. Саме тому ця область – чудова можливість дослідити умови проживання на Червоній планеті в минулому.

Як у результаті з'ясувалося, у місці посадки Perseverance було чимало відкладень олівіну, що змусило експертів задуматися про те, як він там опинився.

[ + – ] Кратер Езеро є висохлим дном стародавнього озера.

Дослідники припускають, що зелений мінерал міг сформуватися в результаті відкладень вулканічного попелу або є свідченням того, що кратер Езеро дійсно є висохлим озером.

Наразі Perseverance вивчає область відому як South Séítah. Ця територія, покрита дюнами та хребтами, може бути небезпечною для марсохода, тому інколи вертоліт Ingenuity допомагає роверу вибирати кращий напрямок.

Головна мета Perseverance полягає в наземних дослідженнях марсіанської середовища. Марсохід збирає зразки гірських порід і ґрунту, намагаючись виявити ознаки біосигнатур, що збереглися.