Perseverance нашел на Марсе зеленоватый минерал и ученые не знают, как он туда попал (фото)

Этим материалом оказался оливин, который на Земле можно обнаружить в застывших кусках лавы или магмы.

Марсоход NASA Perseverance взял очередной образец марсианского грунта, однако на этот раз его находка довольно отличалась и имела геологические особенности, пишет Futurism.

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Как отметили ученые на странице ровера в Твиттере, последний взятый марсоходом образец был наполнен зеленоватым минералом оливином. У исследователей имеются несколько предположений о том, как он там оказался.

Древнее озеро

На нашей планете такие минералы как оливин и базальт можно обнаружить в застывших кусках лавы или магмы.

Однако особое вниманием ученые сфокусировали на том, чтобы найти взаимосвязь между оливином и карбонатами — особыми минералами, обычно формирующимися при взаимодействии углекислого газа с жидкой водой.

Недавно ученые выяснили, что кратер Езеро, в районе которого Perseverance совершил посадку в феврале 2021 года, представляет собой высохшее дно древнего озера, а также имеет богатые залежи карбонатов. Именно поэтому эта область — прекрасная возможность исследовать условия обитаемости на Красной планете в прошлом.

Как в результате выяснилось, в месте посадки Perseverance имелось довольно много отложений оливина, что заставило экспертов задуматься о том, как он там оказался.

[ + – ] Кратер Езеро представляет собой высохшее дно древнего озера

Исследователи предполагают, что зеленоватый минерал мог сформироваться в результате отложений вулканического пепла или же является свидетельством того, что кратер Езеро действительно является высохшим озером.

На данный момент Perseverance изучает область известную, как South Séítah. Эта территория, покрытая дюнами и хребтами, может быть опасной для марсохода, поэтому иногда вертолет Ingenuity помогает роверу выбирать лучшее направление.

Главная цель Perseverance состоит в наземных исследованиях марсианской среды. Марсоход собирает образцы горных пород и почвы, пытаясь обнаружить сохранившиеся признаки биосигнатур.