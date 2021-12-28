Марс на землі. Астрономи показали фото Лівійської пустелі, що нагадує Червону планету

Пекучі червоні та помаранчеві кольори пустелі, темні відтінки гір і плоскогір'я різко контрастують з яскравим синім морем і горизонтом.

Лівійську пустелю часто порівнюють із далеким Марсом. Безкрайня Лівійська пустеля тягнеться в бік Середземного моря, яке зникає за горизонтом нової фотографії, пише SciTechDaily.

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Захоплива фотографія Північної Африки була зроблена зовнішньою камерою високої чіткості (EHDC) на Міжнародній космічній станції (МКС). Пекучі червоні та помаранчеві кольори пустелі, темні відтінки гір і плоскогір'я різко контрастують із яскравим синім морем і горизонтом, виділяючись на тлі чорних відтінків космосу.

Із цієї точки зору наша планета має вигляд потойбічного й інопланетного світу. Якби не характерна синь Середземного моря вдалині, Землю можна було б прийняти за Червону планету або міріади пустельних планет із наукової фантастики.

Лівійська пустеля, частина більшої пустелі Сахара, часто згадується як аналог Марса — область Землі, яка має схожі риси з Червоною планетою. Це найзасушливіша частина Сахари, і в основному вона безлюдна.

Зображений пейзаж є мозаїкою з обдуваних вітрами дюн і темніших плато з пісковика, що становлять регіон Феццан у Лівії.

EHDC – одна з камер, керованих із Землі та використовуваних для моніторингу стану місії на МКС. Положення EDHC на орбітальній лабораторії дозволяє робити ширококутні знімки під певним кутом.

Нагадаємо, що раніше марсохід NASA Perseverance зробив нові знімки кратера Езеро. Зображені фотографії демонструють різні деталі стародавнього кратера: валуни, пісок і бруд, каньйон, сформований рікою понад 3 млрд років тому, а також край кратера. Але що здивувало вчених найбільше, так це область, яка дуже сильно нагадувала скибочку бекону.

Також у ході недавнього дослідження вчені з'ясували, що в найсухішій пустелі світу — Атакамі — давні народи ховали померлих із папугами. Що виділяло цих птахів, так це те, що їх муміфікували в дивному положенні, одні були — з відкритими дзьобами, інші — з розкритими крилами.