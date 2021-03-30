Улюбленці мерців. У пустелі Атакама стародавні цивілізації ховали померлих з папугами
Головна особливість цих птахів полягає в тому, що вони були муміфіковані в незвичайному положенні, одні — з відкритими ротами, інші — з розпростертими крилами.
При вивченні давніх цивілізацій, поховання високопоставлених осіб — саме те місце, щоб отримати уявлення про те, що вважалося для них цінним, коли вони були живі, пише IFLS.
Від алкоголю до прикрас і навіть домашніх тварин — усе це ховали поруч з колись багатою людиною. Серед муміфікованих тварин давніх єгиптян рясніли кішки, ібіси і собаки, але в інших частинах планети улюбленими супутниками мертвих були папуги.
У новому дослідженні, опублікованому в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, учені доклали чимало зусиль, щоб отримати останки муміфікованих папуг і арів, що існували в Пустелі Атакама (північ Чилі) між 1100 і 1450 роками н. е.
Ці птахи не були родом з цього регіону, але їхні муміфіковані останки виявили в давніх похованнях, що свідчить про приголомшливі відстані, які стародавні цивілізації були готові перетнути в гонитві за пернатими друзями.
"У похованнях ми часто зустрічаємо тропічні пір'я. Для людей того часу вони були дуже важливим символам багатства. Крім того, на початку 1900-х років чилійський археолог-любитель надіслав Американському музею природної історії в Нью-Йорку повну гробницю і тацю, включаючи муміфікованих амазонів з того ж місця", — розповів Хосе М. Капрілес, доцент антропології Пенсильванського університету.
Незважаючи на те, що пустеля Атакама — найсухіша пустеля у світі, археологічні записи свідчать про наявність безлічі пір'я в місцях поховань, розташованих у цьому регіоні. Причому деякі з них були захищені і збережені усередині коробок, що демонструє їхню цінність для давніх цивілізацій.
Щоб провести свій аналіз, команда досліджувала музейні колекції, вивчаючи останки птахів, які були знайдені в період від 1000 по 1460 років н. е.
Вивчаючи 27 повних і часткових останків червоних арів і амазонів з п'яти місць в Атакамі, вони використовували зооархеологічний аналіз, ізотопну реконструкцію раціону харчування, радіовуглецеве датування й аналіз стародавньої ДНК, щоб встановити, які види птахів і в якій кількості здійснили 483-кілометрову подорож від Амазонки .
Стан цих тварин, навіть через стільки століть, свідчить про те, що турбота про тварин не входила в список пріоритетів жителів Атаками, оскільки вони, за всією видимістю, за життя регулярно вискубували їхнє пір'я. Крім того, положення муміфікованих птахів було незвичайним: деякі збереглися з відкритими ротами і висунутими язиками, інші — з розпростертими крилами.
"Ми поняття не маємо, чому вони були муміфіковані саме таким чином. Їх багато разів загортали в тканини або мішки. Очевидно, що люди цінували цих птахів, і ми теж, оскільки їхні останки дозволяють заглянути в минуле цивілізацій і тварин. Ми сподіваємося продовжити вивчення різних аспектів складних взаємодій людини і тварин, які розвинулися в пустелі Атакамі та інших регіонах Південної Америки з плином часу", — підсумував Капрілес.