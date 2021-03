Улюбленці мерців. У пустелі Атакама стародавні цивілізації ховали померлих з папугами

Головна особливість цих птахів полягає в тому, що вони були муміфіковані в незвичайному положенні, одні — з відкритими ротами, інші — з розпростертими крилами.

При вивченні давніх цивілізацій, поховання високопоставлених осіб — саме те місце, щоб отримати уявлення про те, що вважалося для них цінним, коли вони були живі, пише IFLS.

Від алкоголю до прикрас і навіть домашніх тварин — усе це ховали поруч з колись багатою людиною. Серед муміфікованих тварин давніх єгиптян рясніли кішки, ібіси і собаки, але в інших частинах планети улюбленими супутниками мертвих були папуги.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, учені доклали чимало зусиль, щоб отримати останки муміфікованих папуг і арів, що існували в Пустелі Атакама (північ Чилі) між 1100 і 1450 роками н. е.

Ці птахи не були родом з цього регіону, але їхні муміфіковані останки виявили в давніх похованнях, що свідчить про приголомшливі відстані, які стародавні цивілізації були готові перетнути в гонитві за пернатими друзями.

[ + – ] Птахи вважалися цінними, але ставилися до них не дуже добре. Фото: Calogero Santoro, Universidad de Tarapacá and José Capriles, Penn State

"У похованнях ми часто зустрічаємо тропічні пір'я. Для людей того часу вони були дуже важливим символам багатства. Крім того, на початку 1900-х років чилійський археолог-любитель надіслав Американському музею природної історії в Нью-Йорку повну гробницю і тацю, включаючи муміфікованих амазонів з того ж місця", — розповів Хосе М. Капрілес, доцент антропології Пенсильванського університету.

Незважаючи на те, що пустеля Атакама — найсухіша пустеля у світі, археологічні записи свідчать про наявність безлічі пір'я в місцях поховань, розташованих у цьому регіоні. Причому деякі з них були захищені і збережені усередині коробок, що демонструє їхню цінність для давніх цивілізацій.

Щоб провести свій аналіз, команда досліджувала музейні колекції, вивчаючи останки птахів, які були знайдені в період від 1000 по 1460 років н. е.

[ + – ] Червоний ара з болівійської Амазонії. Фото: Carlos Capriles Farfán

Вивчаючи 27 повних і часткових останків червоних арів і амазонів з п'яти місць в Атакамі, вони використовували зооархеологічний аналіз, ізотопну реконструкцію раціону харчування, радіовуглецеве датування й аналіз стародавньої ДНК, щоб встановити, які види птахів і в якій кількості здійснили 483-кілометрову подорож від Амазонки .

Стан цих тварин, навіть через стільки століть, свідчить про те, що турбота про тварин не входила в список пріоритетів жителів Атаками, оскільки вони, за всією видимістю, за життя регулярно вискубували їхнє пір'я. Крім того, положення муміфікованих птахів було незвичайним: деякі збереглися з відкритими ротами і висунутими язиками, інші — з розпростертими крилами.

"Ми поняття не маємо, чому вони були муміфіковані саме таким чином. Їх багато разів загортали в тканини або мішки. Очевидно, що люди цінували цих птахів, і ми теж, оскільки їхні останки дозволяють заглянути в минуле цивілізацій і тварин. Ми сподіваємося продовжити вивчення різних аспектів складних взаємодій людини і тварин, які розвинулися в пустелі Атакамі та інших регіонах Південної Америки з плином часу", — підсумував Капрілес.