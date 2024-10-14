Багатомільйонні збитки: жителі аргентинського міста потерпають від нашестя папуг (відео)

Птахи люблять гризти електричні та інтернет-дроти, завдаючи збитків на мільйони доларів. Передбачається, що нині на кожного жителя містечка припадає близько 15 папуг.

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Щороку Іларіо Аскасубі, місто на півдні аргентинської провінції Буенос-Айрес, зазнає навали десятків тисяч галасливих папуг, які завдають збитків на мільйони доларів. Про це пише Oddity Central.

Жителі Іларіо-Аскасубі вже кілька років перебувають в "облозі" гігантської колонії папуг, але багато хто скаржиться, що з кожним роком ситуація стає дедалі гіршою. Популяція галасливих птахів зростає, а разом з нею зростає і рівень заподіяної ними матеріальної шкоди. Вони люблять гризти електричні та інтернет-дроти. Пташиний послід на тротуарах і вулицях — теж велика проблема, як і постійний шум, який птахи видають вдень і вночі. Багато хто з 5 000 жителів Іларіо Аскасубі в розпачі, стверджуючи, що не можуть продовжувати жити разом із птахами, але місцева влада мало що може зробити.

Проблема папуг у місті не нова, і чиновники намагалися з нею впоратися, але нічого не вийшло. Для того, щоб відігнати птахів, використовували шумові бомби і лазерне світло, але через деякий час вони звикли до них і тепер не чинять на них жодного впливу. Оскільки скелясті папуги є в Аргентині охоронюваним видом, більш жорсткі заходи боротьби з ними суворо заборонені, тож місцевим жителям залишається тільки миритися зі своїми пернатими сусідами.

Згідно зі звітом Національного університету Баія-Бланка (UNS), в Іларіо Аскасубі нарахували щонайменше 70 000 особин скельних папуг, які з настанням сутінків збираються на деревах і на лініях електропередач, затемнюючи небо. Передбачається, що наразі на кожного жителя містечка припадає близько 15 папуг.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка так сильно злякалася павука в коридорі, що викликала таксі, щоб його відвезли. Зої Ребекка з самого дитинства боялася павуків. Раніше вона зверталася по допомогу до друзів, але цього разу ніхто не зміг їй допомогти. Тоді жінка вирішила викликати таксиста, щоб він їй допоміг.

Також стало відомо, що в Європі борються з навалою агресивних "супермурах". Комахи пошкоджують інфраструктуру і вторгаються в будинки людей, змушуючи їх навіть переїжджати. Вони також спричинили кілька відключень електрики, перегризаючи кабелі.