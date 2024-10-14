Многомиллионный ущерб: жители аргентинского города страдают от нашествия попугаев (видео)

Птицы любят грызть электрические и интернет-провода, нанося ущерб на миллионы долларов. Предполагается, что в настоящее время на каждого жителя городка приходится около 15 попугаев.

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Каждый год Иларио Аскасуби, город на юге аргентинской провинции Буэнос-Айрес, подвергается нашествию десятков тысяч шумных попугаев, которые наносят ущерб на миллионы долларов. Об этом пишет Oddity Central.

Жители Иларио-Аскасуби уже несколько лет находятся в "осаде" гигантской колонии попугаев, но многие жалуются, что с каждым годом ситуация становится все хуже. Популяция шумных птиц растет, а вместе с ней растет и уровень причиняемого ими материального ущерба. Они любят грызть электрические и интернет-провода. Птичий помет на тротуарах и улицах — тоже большая проблема, как и постоянный шум, который птицы издают днем и ночью. Многие из 5 000 жителей Иларио Аскасуби в отчаянии, утверждая, что не могут продолжать жить вместе с птицами, но местные власти мало что могут сделать.

Проблема попугаев в городе не нова, и чиновники пытались с ней справиться, но ничего не вышло. Для того чтобы отогнать птиц, использовались шумовые бомбы и лазерного света, но через некоторое время они привыкли к ним и теперь не оказывают на них никакого влияния. Поскольку скалистые попугаи являются в Аргентине охраняемым видом, более жесткие меры борьбы с ними строго запрещены, поэтому местным жителям остается только мириться со своими пернатыми соседями.

Согласно отчету Национального университета Баия-Бланка (UNS), в Иларио Аскасуби было насчитано не менее 70 000 особей скальных попугаев, которые с наступлением сумерек собираются на деревьях и на линиях электропередач, затемняя небо. Предполагается, что в настоящее время на каждого жителя городка приходится около 15 попугаев.

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