Тисячолітні геогліфи в пустелі Атакама зникають на очах: що відбувається (фото)

Археологи стурбовані тим, що знамениті малюнки в Чилі можуть назавжди зникнути з лиця Землі.

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Стародавні геогліфи в пустелі Атакама знищуються низками позашляховиків, квадроциклів і гоночних автомобілів, пише IFLScience.

Йдеться про геогліфи Альто Барранко, які розташовані в регіоні Тарапака на півночі сучасного Чилі. Багато тисяч років тому ці малюнки на землі створили корінні жителі регіону, який розташовувався вздовж міграційного шляху між оазисом Піка та узбережжям Тихого океану.

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Ці малюнки на землі були зроблені між 900 і 1450 роками н.е.. Невідомі автори творіння створили його, прибираючи темнішу гальку і кругляки, тим самим оголюючи світлий піщаний шар. Завдяки тому, що в пустелі Атакамі зберігаються дуже посушливі умови, геогліфи добре збереглися до наших часів.

Але нещодавно Фонд пустелі Атакама повідомив, що багато геогліфів Альто-Барранко за останні кілька років сильно постраждали й були понівечені слідами від коліс.

Геогліфи в пустелі Атакамі тепер виглядають ось так

Відомо, що в пустелі Атакамі відбуваються одні з найбільших автомобільних перегонів у світі, але організатори заперечують свою причетність до завданих збитків. Вони стверджують, що учасники офіційних перегонів дотримуються маршрутів, які були схвалені місцевою владою, а системи GPS стежать за транспортними засобами.

Натомість провину покладають на позашляховики, які беруть участь у неофіційних перегонах або екскурсіях пустелею. Такі машини часто їздять без номерних знаків, щоб їх було неможливо відстежити. Також у регіоні багато працюючих шахт, що передбачає велику кількість вантажівок.

Попри те, що навколо геогліфів Альто-Барранко встановлено попереджувальні знаки, археологи побоюються, що місцева влада вживає недостатньо заходів щодо захисту пам'ятки.

"З 2021 року було кілька звернень до прокуратури з приводу наявної проблеми. Пошкодження національних пам'яток — це не проступок, а злочин. У цьому випадку, це незворотна шкода, геогліфи неможливо відновити", — каже археолог і директор Регіонального музею Ікіке Луїс Перес.

Геогліфи можна знайти майже в будь-якому куточку світу, за винятком Антарктиди. Такі великі картини, як в Альто-Барранко, часто створювали на схилах пагорбів, на яких часто зображували птахів, ящірок, собак, кішок і людей.

Нагадаємо, вчені нарешті розгадали таємниці 55-метрового геогліфа в Англії. Велетень із Серн-Еббас (у народі "Грубий мужик") — це 55-метровий геогліф в Англії, який зображує оголеного чоловіка з вузлуватою палицею.