Тысячелетние геоглифы в пустыне Атакама исчезают на глазах: что происходит (фото)

Археологи обеспокоены тем, что знаменитые рисунки в Чили могут навсегда исчезнуть с лица Земли.

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Древние геоглифы в пустыне Атакама уничтожаются вереницами внедорожников, квадроциклов и гоночных автомобилей, пишет IFLScience.

Речь идет о геоглифах Альто Барранко, которые располагаются в регионе Тарапака на севере современного Чили. Много тысяч лет назад эти рисунки на земле были созданы коренными жителями региона, который располагался вдоль миграционного пути между оазисом Пика и побережьем Тихого океана.

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Эти рисунки на земле были сделаны между 900 и 1450 годами н.э.. Неизвестные авторы творения создали его, убирая более темную гальку и булыжники, тем самым обнажая светлый песчаный слой. Благодаря тому, что в пустыне Атаками сохраняются очень засушливые условия, геоглифы хорошо сохранились до наших времен.

Но недавно Фонд пустыни Атакама сообщил, что многие геоглифы Альто-Барранко за последние несколько лет сильно пострадали и были изуродованы следами от колес.

Геоглифы в пустыне Атаками теперь выглядят вот так

Известно, что в пустыне Атаками проходят одни из крупнейших автомобильных гонов в мире, но организаторы отрицают свою причастность к нанесенному ущербу. Они утверждают, что участники официальных гонок придерживаются маршрутов, которые были одобрены местными властями, а системы GPS следят за транспортными средствами.

Вместо этого вину возлагают на внедорожники, которые участвуют в неофициальных гонках или экскурсиях по пустыне. Такие машины часто ездят без номерных знаков, чтобы их было невозможно отследить. Также в регионе много работающих шахт, что предполагает большое количество грузовиков.

Несмотря на то, что вокруг геоглифов Альто-Барранко установлены предупреждающие знаки, археологи опасаются, что местные власти предпринимают недостаточно мер по защите памятки.

"С 2021 года было несколько обращений в прокуратуру по поводу имеющейся проблемы. Повреждение национальных памятников – это не проступок, а преступление. В данном случае, потому как это необратимый ущерб, геоглифы невозможно восстановить", — говорит археолог и директор Регионального музея Икике Луис Перес.

Геоглифы можно найти почти в любом уголке мира, за исключением Антарктиды. Такие крупные картины, как в Альто-Барранко, часто создавали на склонах холмов, на которых часто изображались птицы, ящерицы, собаки, кошки и люди.

Напомним, ученые наконец-то разгадали тайны 55-метрового геоглифа в Англии. Великан из Серн-Эббас (в народе "Грубый мужик") — это 55-метровый геоглиф в Англии, который изображает обнаженного мужчину с узловатой палкой.