"Грубый мужик": ученые наконец-то разгадали тайны 55-метрового геоглифа в Англии (фото)

Великан из Серн-Эббас (в народе "Грубый мужик") — это 55-метровый геоглиф в Англии, который изображает обнаженного мужчину с узловатой палкой. Долгое время фигура великана хранила свои тайны от ученых, однако теперь у них есть определенные теории.

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В старинной деревне Серн-Эббас в графстве Дорсет, Англия, на склоне холма высечен великан — колоссальный 55-метровый геоглиф. На протяжении веков великан озадачивал историков, его происхождение было окутано тайной вплоть до конца XVII века, пишет HeritageDaily.

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Первоначально фигура изображала огромного обнаженного мужчину с узловатой палкой в правой руке и накинутым на левую руку плащом, стоящим над головой. Исследование 1996 года отметило изменения, произошедшие со временем, и раскрыло эти детали великана из Серн-Эббас. Исследования Национального фонда определили, что фигуру создали в англосаксонский период между 700-1100 годами нашей эры.

Теперь исследователи Оксфордского университета предлагают увлекательную теорию: Великан из Серн-Эббасс может изображать Геркулеса, римского аналога Геракла. Еще больше интригует то, что он мог служить сборным пунктом для западносаксонских армий во время саксонско-викингских конфликтов.

Великан из Серн-Эббасс может изображать Геркулеса, римского аналога Геракла. Фото: Википедия

Стратегическое расположение на хребте вблизи важных путей, обильных источников пресной воды и западносаксонских имений делает великана идеальным местом для сбора войск. Такое понимание его потенциальной военной роли добавляет еще один интересный слой к загадочной истории гиганта.

Исследование также указывает на поворот в идентичности великана. Оказывается, монахи из аббатства Серн позже переосмыслили фигуру, связав ее со святым Эдвольдом. Этот ход, вероятно, был попыткой заявить права на мощи святого. Доктор Морком, научный сотрудник Университета Осло, объяснил, что монахи, чувствуя неловкость от присутствия выдающейся языческой фигуры в своем окружении, прибегли к интеллектуальной интерпретации, чтобы связать ее со своим покровителем.

На этом интрига не заканчивается — рукопись XI века, хранящаяся в Британской библиотеке, упоминает великана в рассказе об отшельнике святом Эдвольде, посадившем свой посох на вершине холма. Эта связь еще больше углубляет слои исторического значения, окружающие геоглиф.

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Это сочетание археологических находок и исторических переосмыслений проливает новый свет на назначение великана. От потенциального военного сборного пункта во время саксонско-викингских конфликтов до более позднего ассоциирования монахами со святым Эдвольдом, великан с Серн-Эббас продолжает преподносить сюрпризы, сохраняя свои тайны для будущих исследований богатой истории Англии.

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