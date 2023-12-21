Кошачьи и антропоморфные фигуры: в Перу археологи нашли почти 30 новых геоглифов (фото)

В Перу ученые обнаружили ранее неизвестные геоглифы, которые относятся ко временам культуры Паракас. Они проливают свет на богатую историю древних перуанских астрономических и религиозных представлений древних народов.

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В прибрежном регионе Ика, Перу, сделано археологическое открытие — обнаружено 29 древних геоглифов. Эти необычные рисунки нашел археолог из Национального университета Сан-Луиса-Гонзага (UNICA) с командой из 20 студентов, пишет Arkeonews.

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Это открытие произошло почти через три десятилетия после того, как 17 декабря 1994 года ЮНЕСКО предоставила знаменитым линиям и геоглифам Наска статус культурного наследия человечества.

Новонайденные в районах Эль Ингенио и Чангильо геоглифы проливают свет на богатую историю древних перуанских астрономических и религиозных представлений, достигающих позднего периода Паракаса и раннего периода Наски между 300 г. до н. э. и 100 г. н. э.

В прибрежном регионе Ика, Перу, сделано археологическое открытие — обнаружено 29 древних геоглифов Фото: Genry Bautista

Рисунки, найденные на склонах холмов в Сан-Франциско, район Эль-Ингенио, и в секторе Сан-Хуан, район Чангильо, изображают котов и антропоморфные фигуры. Это открытие стало частью четырехмесячного исследовательского проекта, утвержденного Министерством культуры, который возглавлял археолог и преподаватель школы археологии Unica Омар Бендесу Де ла Крус.

Используя передовые технологии, команда сфотографировала геоглифы с помощью дрона и проанализировала изображения с помощью специализированного программного обеспечения, чтобы различить формы фигур. В районе Эль-Ингенио они обнаружили 10 геоглифов, на которых изображены кошачьи фигуры размером до 17 метров в длину и 12 метров в высоту.

Между тем в районе Чангильо восемь геоглифов изображали кошачьи фигуры, достигающие удивительных 37 метров в длину и 13 метров в высоту. Кроме того, обнаружены антропоморфные фигуры: десять в районе Эль Ингенио и одна в районе Чангильо.

Рисунки, найденные на склонах холмов в Сан-Франциско, район Эль-Ингенио, и в секторе Сан-Хуан, район Чангильо, изображают котов и антропоморфные фигуры Фото: Genry Bautista

Значение этих кошачьих фигурок связано с культурой Паракас, древней цивилизацией, процветавшей на южном побережье Перу примерно с 800 г. до н. э. до 100 г. до н. э. Кошки были постоянным мотивом в культуре Паракас, появляясь на керамике и текстиле. Некоторые ученые предполагают, что эти фигурки символизируют плодородие и божество воды.

Культура Паракас, отмеченная сложным текстильным искусством и яркими цветами, играла ключевую роль в торговых сетях, связанных с другими древними цивилизациями, такими как Чавин и Наска. Однако упадок культуры Паракас около 200 года до н. э. остается загадкой, возможно, связанной с изменениями в окружающей среде или социальными конфликтами.

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Эта новообретенная коллекция геоглифов добавляет еще один слой к нашему пониманию древних перуанских культур, предлагая заглянуть в их художественные выражения, верования и связи с космосом. Использование современных технологий в этом открытии подчеркивает эволюцию методов, которые археологи применяют для раскрытия тайн нашего прошлого.

Поскольку мы продолжаем разгадывать тайны этих древних цивилизаций, эти геоглифы являются свидетельством непреходящего наследия человеческого творчества и изобретательности.

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