Котячі та антропоморфні фігури: в Перу археологи знайшли майже 30 нових геогліфів (фото)

У Перу вчені виявили раніше невідомі геогліфи, які належать до часів культури Паракас. Вони проливають світло на багату історію давніх перуанських астрономічних та релігійних уявлень древніх народів.

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У прибережному регіоні Іка, Перу, зроблено археологічне відкриття — виявлено 29 стародавніх геогліфів. Ці незвичайні малюнки знайшов археолог із Національного університету Сан-Луїса Гонзага (UNICA) з командою з 20 студентів, пише Arkeonews.

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Це відкриття відбулося майже через три десятиліття після того, як 17 грудня 1994 року ЮНЕСКО надала знаменитим лініям і геогліфам Наска статус культурної спадщини людства.

Новознайдені в районах Ель-Інгеніо та Чангільо геогліфи проливають світло на багату історію давніх перуанських астрономічних та релігійних уявлень, що сягають пізнього періоду Паракаса та раннього періоду Наски між 300 р. до н. е. та 100 р. н. е.

У прибережному регіоні Іка, Перу, зроблено археологічне відкриття — виявлено 29 стародавніх геогліфів Фото: Genry Bautista

Малюнки, знайдені на схилах пагорбів у Сан-Франциско, район Ель-Інгеніо, і в секторі Сан-Хуан, район Чангільо, зображують котів та антропоморфні фігури. Це відкриття стало частиною чотиримісячного дослідницького проєкту, затвердженого Міністерством культури, який очолював археолог і викладач школи археології Unica Омар Бендесу Де ла Крус.

Використовуючи передові технології, команда сфотографувала геогліфи за допомогою дрона і проаналізувала зображення за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, щоб розрізнити форми фігур. У районі Ель-Інгеніо вони виявили 10 геогліфів, на яких зображені котячі фігури розміром до 17 метрів завдовжки і 12 метрів заввишки.

Тим часом у районі Чангільо вісім геогліфів зображували котячі фігури, що досягають дивовижних 37 метрів у довжину і 13 метрів у висоту. Крім того, виявлено антропоморфні фігури: десять в районі Ель-Інгеніо і одна в районі Чангільо.

Малюнки, знайдені на схилах пагорбів у Сан-Франциско, район Ель-Інгеніо, і в секторі Сан-Хуан, район Чангільо, зображують котів та антропоморфні фігури Фото: Genry Bautista

Значення цих котячих фігурок пов'язане з культурою Паракас, стародавньою цивілізацією, що процвітала на південному узбережжі Перу приблизно з 800 р. до н. е. до 100 р. до н. е. Котячі були постійним мотивом у культурі Паракас, з'являючись на кераміці та текстилі. Деякі вчені припускають, що ці фігурки символізують родючість і божество води.

Культура Паракас, що відзначається складним текстильним мистецтвом та яскравими кольорами, відігравала ключову роль у торговельних мережах, пов'язаних з іншими давніми цивілізаціями, такими як Чавін і Наска. Однак занепад культури Паракас близько 200 року до н. е. залишається загадкою, можливо, пов'язаною зі змінами в навколишньому середовищі або соціальними конфліктами.

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Ця новознайдена колекція геогліфів додає ще один шар до нашого розуміння давніх перуанських культур, пропонуючи зазирнути в їхні мистецькі вирази, вірування та зв'язки з космосом. Використання сучасних технологій у цьому відкритті підкреслює еволюцію методів, які археологи застосовують для розкриття таємниць нашого минулого.

Оскільки ми продовжуємо розгадувати таємниці цих стародавніх цивілізацій, ці геогліфи є свідченням неминущої спадщини людської творчості та винахідливості.

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