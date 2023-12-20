Пошли по воде: как первые люди смогли дойти до Северной Америки почти 30 тысяч лет назад

Одной из самых горячих дискуссий в археологии является вопрос о том, как и когда люди впервые прибыли в Северную Америку. Однако определить точную дату не так просто.

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На протяжении многих лет археологи складывали пазл того, как и когда люди впервые ступили на территорию Северной Америки. Традиционно считалось, что около 13 000 лет назад древние люди прошли по свободному ото льда коридору между огромными ледниковыми щитами. Но недавние открытия, такие как 23 000-летние следы человеческих ног в Нью-Мексико, ставят под сомнение эту идею и свидетельствуют о более раннем прибытии людей, пишет Ancient Origins.

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Новые исследования, представленные на ежегодной встрече Американского геофизического союза в Сан-Франциско, проливают свет на эту тайну миграции. Ученые предполагают, что важным фактором в этом древнем путешествии мог быть морской лед, который обеспечивал потенциальный путь для этих ранних путешественников, чтобы двигаться на юг.

Считается, что до того, как свободный ото льда коридор стал доступным для прохода, люди могли путешествовать по так называемому "шоссе из водорослей". Эта необычная теория предполагает, что они медленно спускались вдоль Тихоокеанского побережья на лодках, следуя за богатыми товарами, найденными в прибрежных водах.

Археологические находки на западе Канады возрастом 14 000 лет подтверждают эту идею. Однако, когда исследователи заметили, что таяние ледников могло создавать сильные течения, которые затрудняли путешествия по побережью в то время, возникла дилемма.

Чтобы лучше понять эти условия, Саммер Преториус из Геологической службы США и ее команда изучили древние океанические отложения с побережья. Анализируя крошечный окаменелый планктон, они восстановили детали о температуре океана, солености и морском ледяном покрове в решающие периоды человеческой миграции.

Морской лед в Нунавуте, Канада Фото: Grid-Arendel /CC-BY-NC-SA

Их выводы показали, что около 20 000 лет назад, во время пика последнего Ледникового периода, океанские течения были вдвое сильнее, чем сегодня, из-за ледниковых ветров и более низкого уровня моря. При таких условиях путешествовать на лодке было бы чрезвычайно сложно. Однако, результаты также показывают, что большую часть этой территории покрывал морской лед примерно 15 000 лет назад.

А потому первые люди могли использовать этот морской лед как путь. Подобно тому, как современные обитатели Арктики путешествуют на собачьих упряжках или снегоходах, они могли передвигаться и охотиться на морских млекопитающих по этой "морской ледяной магистрали", медленно прокладывая себе путь к Северной Америке.

Хотя подтвердить эту теорию сложно, поскольку большинство древних стоянок находятся под водой, она предлагает свежий взгляд на то, как люди могли добраться до Северной Америки без сухопутного моста или прямых океанских путешествий.

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Более того, теория морского льда не исключает других путей миграции. По словам исследователей, их модели указывают на то, что 14 000 лет назад Аляскинское течение успокоилось, что сделало прибрежные путешествия на лодках возможными.

Это исследование не дает всех ответов, но побуждает нас переосмыслить, как древние люди ориентировались и адаптировались к меняющейся среде. Это напоминание о том, что история человеческой миграции является сложной, удивительной и постоянно развивается, поскольку мы открываем все больше подсказок из нашего прошлого.

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