125 000 лет назад неандертальцы поймали одно из самых больших существ мира: что нашли ученые

Неандертальцы охотились на крупнейших наземных животных своего времени. Это удивительное мастерство свидетельствует о неожиданном уровне организации и храбрости наших древних родственников, что могло повлиять на формирование общества в Европе между Ледниковыми периодами.

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Недавнее исследование, проведенное профессором Сабиной Гаудзински-Виндгойзер и ее командой в Археологическом исследовательском центре MONREPOS, дало захватывающие подсказки об охотничьем мастерстве неандертальцев. Они нашли отметины на костях слонов Palaeoloxodon antiquus, которым примерно 125 000 лет, пишет IFLScience.

Хотя на первый взгляд эти отметки могли появиться по другим причинам, исследовательница и ее коллеги утверждают, что костей, обработанных таким образом, было так много на этом месте, что на них, видимо, охотились.

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Однако это открытие подняло вопрос о том, было ли что-то особенное в Ноймарк-Норд или охота на гигантских слонов распространилась на другие регионы. Чтобы выяснить это, исследователи изучили кости слонов еще из двух мест на востоке Германии.

На удивление, кости из всех трех мест, датированные одним и тем же периодом, имели похожие отметки. Это указывает на то, что охота на этих гигантских животных была распространенной практикой среди неандертальцев в теплый период, подобный сегодняшнему климату.

Интересно, что неандертальцы предпочитали охотиться на взрослых самцов слонов, которые были значительно больше самок. Эти находки позволяют предположить, что такие гигантские существа, скорее всего, путешествовали в одиночку, а не группами.

Хотя на костях, найденных в одном месте, также оставили следы хищники, похоже, что неандертальцы были достаточно ловкими, чтобы отбиваться от конкурентов и доминировать на охотничьих угодьях.

Реконструкция прямобивневого лесного слона в натуральную величину Фото: Lutz Kindler, LEIZA (CC BY-NC-ND)

Огромные размеры этих слонов давали значительное количество мяса. Команда подсчитала, что из одной особи Palaeoloxodon можно было получить достаточно мяса, чтобы обеспечить суточную потребность неандертальца в калориях 2 500 раз, причем животное не обязательно должно быть большого размера.

Если бы охотники не имели способа хранить мясо, оно бы быстро испортилось, даже зимой.

Поэтому исследователи предполагают, что неандертальцы могли обладать неизвестными нам методами хранения или собираться в большие группы, чтобы быстро потреблять свою добычу. Любая из этих версий изменила бы наше представление о неандертальском обществе, по крайней мере в Германии.

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Вполне вероятно, что сочетание методов сохранения и совместных сборов было ключевым фактором. Кроме того, кажется невероятным, что небольшая группа могла переносить такое огромное количество мяса, а это означает, что они оседали на одном месте в течение длительного периода, чтобы максимально использовать ресурсы.

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