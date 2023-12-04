Самое северное место для вечного покоя: ученые нашли 6500-летнее кладбище среди льда (фото)

Исследователи ищут доказательства того, что Тайниаро, отдаленное место в Финляндии, может быть древним кладбищем каменного века. Пока они не нашли человеческих останков, однако имеют другие доказательства.

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Открытия археологов из Университета Оулу в Финляндии позволяют предположить, что изолированный форпост под названием Тайниаро мог служить кладбищем каменного века. Хотя никаких человеческих костей, которые бы убедительно доказывали эту теорию, не найдено, комплексное исследование проливает свет на эту необычную возможность, пишет Ancient Origins.

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Стоянка Тайниаро, которой 6 500 лет, впервые оказалась в центре внимания около четырех десятилетий назад. Несмотря на отсутствие человеческих останков, раскопанные ямы на этом месте имеют поразительное сходство с местами захоронений, найденными в более гостеприимном климате. Эти находки бросили вызов традиционным ожиданиям относительно погребальных практик каменного века.

Удаленное арктическое место, открытое в Симо, Финляндия, дало артефакты, такие как каменные инструменты, керамика и кости животных, во время раскопок в 1980-х и 90-х годах. Хотя 127 глубоких ям определили как потенциальные захоронения, кислая арктическая почва создала проблемы для сохранения человеческих костей в течение тысячелетий. Отсутствие скелетных доказательств оставляло гипотезу о захоронении непроверенной до сих пор.

Некоторые примеры ям, найденных в Тайняро в 1984-1990 годах Фото: Aki Hakonen/Antiquity Publications Ltd

Команда исследователей во главе с археологом Аки Хаконеном тщательно изучила ямы и сравнила их с гробницами каменного века со всей Европы. Их исследование определяет по меньшей мере 44 ямы в Тайниаро как вероятные могилы, исходя из характерных форм, следов красной охры и остатков артефактов, связанных с захоронением.

Исследователи признают неожиданность этого открытия. Расположение кладбища бросает вызов предвзятым представлениям о практиках каменного века в таких экстремальных широтах. Могилы прямоугольной формы с закругленными краями, вероятно, вмещали людей, положенных на спине или боку, в окружении погребального инвентаря, красной охры и, возможно, меха.

Остальные ямы, отличающиеся по своим характеристикам, вероятно, использовались как очаги, что указывает на длительную человеческую деятельность на этой территории. Это свидетельствует о том, что древние люди часто посещали Тайниаро и, возможно, оставались здесь в течение арктического лета, когда температура была более сносной.

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Хотя нынешние раскопки охватывают лишь 20% территории, для дальнейших исследований планируется использовать георадар. Ученые надеются, что удастся обнаружить больше захоронений, которые, возможно, содержат частично сохранившиеся человеческие скелеты. Использование красной охры, консерванта, может дать возможность изъять генетические образцы, что открывает потенциал для беспрецедентного понимания древних популяций.

Подытоживая, открытие Тайниаро бросает вызов нашим ожиданиям относительно древних погребальных практик в Арктике. По мере того, как разворачиваются исследования, возможность обнаружения настоящих человеческих останков может дать ценную информацию о жизни древних обитателей Арктики.

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