С чего все началось. Ученые выяснили, в какую пещеру пришли первые волки за едой и теплом

Первые волки, которые пришли выпрашивать пищу у костра, запустили цепь событий, которые в конце концов привели к возникновению чихуахуа, мопсов и целого ряда других не волкообразных пород собак.

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Согласно одной из популярных теорий, связь между собаками и людьми возникла около 15 000 лет назад в пещере на территории современной Германии. Однако авторы нового исследования оспаривают эту идею, пишет IFLScience.

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В 2021 году группа исследователей изучала окаменелости крупных псовых, найденные в пещере Гнирсхеле на юго-западе Германии. Их заинтриговало то, что эти кости обнаружили на территории, которую ранее населяли люди примерно 16 000-14 000 лет назад, во время так называемого периода Магдаленской культуры.

Это заставило авторов исследования задуматься над тем, жили ли эти большие существа вместе с людьми, что делает их древнейшими известными примерами одомашненных собак. Однако, к сожалению, ни митохондриальная ДНК, ни морфометрический анализ зубов животных не могли определить, были ли они собаками или волками.

Не растерявшись, исследователи обратились к изотопным данным, найденным в коллагене древних животных, чтобы реконструировать их рацион. Они заметили, что эти псы, похоже, потребляли меньше белка по сравнению с дикими волками. Это натолкнуло их на предположение, что животных могли кормить люди. А это указывает на возможную раннюю стадию одомашнивания.

Однако недавнее исследование, авторы которого пересмотрели предыдущие результаты, указывает на неточности в выводах. Оказалось, что изотопные значения могут соответствовать рациону диких волков из-за того, что разные популяции хищников имеют разные изотопные сигнатуры от их добычи. По сути, реконструкция рациона животного на основе изотопных данных требует знания его специфических пищевых паттернов.

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Авторы утверждают, что поскольку правильный пищевой рацион животных Гнирсхеле неизвестен, предположение о том, что их кормили люди, является "большим скачком веры".

Хотя новое исследование ставит под сомнение идею раннего одомашнивания человеком волков в пещере Гнирсхеле, оно подвергает серьезной критике предыдущие исследования. Эта дискуссия вызывает сомнения, но не опровергает окончательно оригинальную теорию. Это напоминание о том, что разгадка тайн одомашнивания собак является сложной и может потребовать больше доказательств и усовершенствованных методологий.

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