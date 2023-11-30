Птичьи следы старше птиц на 60 млн лет: в чем секрет древних окаменелостей

Ученые находят древние окаменелые следы, которые очень похожи на птичьи. Однако есть проблема — они предшествуют древнейшим найденным костям птиц на 60 миллионов лет.

Related video

В недавнем исследовании ученые разгадали древнюю орнитологическую загадку, изучив ископаемые следы, оставленные загадочными существами, датируемые поздним триасовым периодом, то есть 210 миллионов лет назад. Интригует то, что эти следы, которые напоминают следы птиц, предшествуют самым древним известным костям настоящих птиц на 60 миллионов лет, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эта тайна связана с постоянной загадкой эволюции птиц. Хотя мы знаем, что птицы произошли от динозавров, точное время и конкретные виды остаются неопределенными.

Поэтому ученые решили исследовать этих ихногенов (вид животных, известный только по окаменелым следам или норам). Ихнология открывает окно в анатомию и поведение вымерших животных, однако такие открытия могут быть скоротечными, как в случае со следами птиц в Австралии возрастом 120 млн лет, которые исчезли всего через несколько лет после их открытия.

В ландшафтах Лесото на юге Африки найдены многочисленные следы, похожие на птичьи, которые часто приписывают Trisauropodiscus — птицеподобному динозавру из позднего триаса или ранней юры.

Исследователи взялись за более глубокое изучение Trisauropodiscus, стремясь выявить отдельные ихновиды в этой группе животных, известные только по ископаемым следам и норам. Они тщательно изучили следы из полевых находок, музейных коллекций и фотографий, обнаружив две разные морфологии Trisauropodiscus.

Одна из них перекликается с нептичьими динозаврами, тогда как другая больше соответствует следам птиц, не имея прямого сходства с любыми известными ископаемыми животными того периода.

Загадка этих отпечатков открывает несколько возможностей. Они могут принадлежать динозаврам, потенциально ранним предкам птиц. Или же следы могут быть результатом конвергентной эволюции, что указывает на то, что птицеподобные ноги развились независимо среди группы рептилий.

"Форма следов согласуется с современными и более поздними следами ископаемых птиц, но, скорее всего, динозавр с птицеподобной лапой происходит от Trisauropodiscus", — утверждают исследователи.

Важно

Сложили географический пазл: как окаменелости трилобитов возрастом 500 млн лет раскрыли историю Гондваны

Независимо от объяснения, это открытие отодвигает появление птицеподобных ног на поздний триасовый период. Это дает ценную информацию, смешанную с дополнительным слоем таинственности, об эволюционном пути, который привел к появлению первых настоящих птиц.

Хотя конкретная идентичность этих древних создателей следов остается неуловимой, каждый след позволяет заглянуть в сложный танец жизни на Земле более 200 миллионов лет назад.

Ранее Фокус рассказывал о динозаврах, которые спали как птицы. Их останки обнаружили в пустыне Гоби.

Также мы писали об энтелодонтах — вымерших животных, которых можно назвать адскими свиньями. Они были родственниками современных гиппопотамов и населяли Землю миллионы лет назад.