Сложили географический пазл: как окаменелости трилобитов возрастом 500 млн лет раскрыли историю Гондваны

Благодаря радиоизотопным методам датирования ученые смогли изучить окаменелости трилобитов. Оказалось, что им около 490 миллионов лет: благодаря этому исследователи узнали, где именно находился Таиланд в поздний кембрийский период.

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Хотя трилобиты, древние членистоногие, давно исчезли из нашего мира, они все еще рассказывают историю Земли через свои окаменелости. Недавнее открытие 10 новых видов трилобитов, возраст которых достигает почти 490 миллионов лет, в малоизученном регионе Ко Тарутао в Таиланде переписывает прошлое нашей планеты, пишет IFLScience.

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Эти окаменелости найдены в слое туфа, горной породе, образующейся, когда вулканический пепел оседает на морское дно, постепенно застывая со временем. В этом туфе содержались кристаллы циркона — минерала, содержащего атомы урана, которые распадаются на атомы свинца. Используя радиоизотопные методы для датировки циркона, исследователи установили возраст вулканического извержения, которое создало туф.

Находки особенно важны, поскольку поздний кембрийский период, около 490 миллионов лет назад, является плохо исследованной эпохой в истории Земли. Найджел Хьюз, соавтор исследования, отметил: "Это один из хуже всего датированных промежутков времени в истории Земли".

В дополнение к 10 новым видам трилобитов, исследователи наткнулись на 12 видов трилобитов, ранее неизвестных в Таиланде, но знакомых в других регионах. Это открытие, в сочетании с датировкой туфа, дает представление о месте Таиланда на древнем суперконтиненте Гондвана.

Шелли Вернетт, первый автор исследования, выразила восхищение открытием: "Теперь мы можем соединить Таиланд с частями Австралии, это действительно захватывающее открытие".

Это означает, что то, что сейчас является Таиландом, когда-то находилось на внешних окраинах Гондваны.

Значение этого открытия выходит за пределы древних окаменелостей. Вернетт отметила потенциальное влияние на наше понимание других регионов, где датировка горных пород оказалась сложной задачей: "Туфы позволят нам не только определить возраст окаменелостей, что мы нашли в Таиланде, но и лучше понять такие части мира, как Китай, Австралия и даже Северная Америка, где подобные окаменелости были найдены в породах, которые не могут быть датированы".

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Кроме того, исследователи считают, что это исследование имеет отношение к нашим современным вызовам. Хьюз отметил: "Мы имеем здесь летопись эволюционных изменений, сопровождающихся вымираниями. Земля написала эту историю для нас, и нам повезло, что она у нас есть. Чем больше мы узнаем из нее, тем лучше подготовимся к вызовам, которые мы создаем на планете для себя сегодня".

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