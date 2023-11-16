Спящая красавица возрастом 71 млн лет: ученые обнаружили, что динозавры спали, как птицы

Окаменелость, принадлежащая к ранее неизвестному виду динозавров, невероятно хорошо сохранилась и позволяет заглянуть в прошлое. Jaculinykus yaruui принадлежал к семейству динозавров Alvarezsauridae.

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Захватывающее открытие раскрыло привычки сна одного из видов динозавров, который существовал около 71 миллиона лет назад. В монгольской пустыне Гоби нашли останки небольшого динозавра-теропода, по имени Jaculinykus yaruui, которые проливают свет на то, как эти существа могли дремать, пишет IFLScience.

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Окаменелость, принадлежащая к ранее неизвестному виду динозавров, невероятно хорошо сохранилась и позволяет заглянуть в прошлое. Jaculinykus yaruui принадлежал к семейству динозавров Alvarezsauridae.

Первоначально существовало ошибочное мнение, что эти динозавры могли быть одними из первых нелетающих птиц. Однако сейчас они признаны динозаврами-манирапторами, тесно связанными с птицами, но отличными от них. Группа манирапторов, к которой они принадлежат, получила свое название благодаря характерным рукам, приспособленным для хватания вещей.

Если разбить манираптора на части, то получатся хватательные (хищные) руки (мани), и это потому, что эти динозавры характеризовались длинными руками с тремя пальцами, которые хорошо подходили для хватания вещей. Хотя, возможно, именно видоизмененные элементы запястья, приспособленные для хватания, сделали возможным полет, и это одна из нескольких черт, которые они имеют общие с птицами.

Почти полная окаменелость сохранилась в трех измерениях, демонстрируя скелет нового для науки вида, который получил название Jaculinykus yaruui. Его название происходит от "Jaculus", крошечного дракона из греческой мифологии, и "onykus", что означает "коготь". Последняя часть, yaruui, происходит от монгольского слова yaruu, что означает быстрый.

Особенностью Jaculinykus yaruui является его поза во время сна, которая удивительно напоминает то, как спят современные птицы Фото: 2023 Kubo et al., PLoS ONE, 2023 (CC BY 4.0)

Особенностью Jaculinykus yaruui является его поза во время сна, которая удивительно напоминает то, как спят современные птицы. Окаменелость демонстрирует позу с изогнутыми шеей и хвостом и поджатыми под таз задними конечностями, подобную некоторым видам птиц, таким как троодонтиды Mei long и Sinornthoides youngi.

Значение этого открытия заключается в том, что оно указывает на то, что этот вид динозавров демонстрировал поведение, подобное птицам, задолго до того, как это было понятно ранее. Это важнейшее доказательство птицеподобного поведения динозавров, которое предшествует тому, что мы знаем о предках птиц.

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То, как спали эти динозавры, в позе, напоминающей современные птицы, могло быть средством сохранения тепла тела. Учитывая, что пернатые тероподы, вероятно, были теплокровными, вполне вероятно, что Jaculinykus yaruui также сворачивались во время сна, чтобы сохранить тепло.

Эта находка расширяет наше понимание поведения и эволюции динозавров и показывает удивительную связь между этими древними существами и поведением, которое мы наблюдаем у современных птиц сегодня.

Углубляясь в эти находки, исследователи продолжают открывать больше о связях между динозаврами и их современными потомками, предлагая нам более четкое представление о далеком прошлом нашей планеты и происхождении различных форм поведения животных, которые мы наблюдаем сегодня.

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