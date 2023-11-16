Спляча красуня віком 71 млн років: науковці виявили, що динозаври спали, як птахи

Скам'янілість, що належить до раніше невідомого виду динозаврів, неймовірно добре збереглася і дозволяє зазирнути в минуле. Jaculinykus yaruui належав до родини динозаврів Alvarezsauridae.

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Захопливе відкриття розкрило звички сну одного з видів динозаврів, який існував близько 71 мільйона років тому. У монгольській пустелі Гобі знайшли останки невеликого динозавра-теропода, на ім'я Jaculinykus yaruui, які проливають світло на те, як ці істоти могли дрімати, пише IFLScience.

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Скам'янілість, що належить до раніше невідомого виду динозаврів, неймовірно добре збереглася і дозволяє зазирнути в минуле. Jaculinykus yaruui належав до родини динозаврів Alvarezsauridae..

Спочатку існувала помилкова думка, що ці динозаври могли бути одними з перших нелітаючих птахів. Однак зараз вони визнані динозаврами-манірапторами, тісно пов'язаними з птахами, але відмінними від них. Група манірапторів, до якої вони належать, отримала свою назву завдяки характерним рукам, пристосованим для хапання речей.

Якщо розбити маніраптора на частини, то вийдуть хапальні (хижі) руки (мані), і це тому, що ці динозаври характеризувалися довгими руками з трьома пальцями, які добре підходили для хапання речей. Хоча, можливо, саме видозмінені елементи зап'ястя, пристосовані для хапання, зробили можливим політ, і це одна з кількох рис, які вони мають спільні з птахами.

Майже повна скам'янілість збереглася у трьох вимірах, демонструючи скелет нового для науки виду, який отримав назву Jaculinykus yaruui. Його назва походить від "Jaculus", крихітного дракона з грецької міфології, та "onykus", що означає "кіготь". Остання частина, yaruui, походить від монгольського слова yaruu, що означає швидкий.

Особливістю Jaculinykus yaruui є його поза під час сну, яка напрочуд нагадує те, як сплять сучасні птахи Фото: 2023 Kubo et al., PLoS ONE, 2023 (CC BY 4.0)

Особливістю Jaculinykus yaruui є його поза під час сну, яка напрочуд нагадує те, як сплять сучасні птахи. Скам'янілість демонструє позу з вигнутими шиєю і хвостом та підібганими під таз задніми кінцівками, подібну до деяких видів птахів, таких як троодонтиди Mei long та Sinornthoides youngi.

Значення цього відкриття полягає в тому, що воно вказує на те, що цей вид динозаврів демонстрував поведінку, подібну до птахів, задовго до того, як це було зрозуміло раніше. Це найважливіший доказ птахоподібної поведінки динозаврів, яка передує тому, що ми знаємо про предків птахів.

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Те, як спали ці динозаври, в позі, що нагадує сучасні птахи, могло бути засобом збереження тепла тіла. Враховуючи, що пернаті тероподи, ймовірно, були теплокровними, цілком ймовірно, що Jaculinykus yaruui також згорталися під час сну, щоб зберегти тепло.

Ця знахідка розширює наше розуміння поведінки та еволюції динозаврів і показує дивовижний зв'язок між цими стародавніми істотами та поведінкою, яку ми спостерігаємо в сучасних птахів сьогодні.

Заглиблюючись у ці знахідки, дослідники продовжують відкривати більше про зв'язки між динозаврами та їхніми сучасними нащадками, пропонуючи нам чіткіше уявлення про далеке минуле нашої планети та походження різних форм поведінки тварин, які ми спостерігаємо сьогодні.

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