Ентелодонти: що відомо про пекельних свиней, які зникли мільйони років тому

Ентелодонти — це вимерлий вид, також відомий як пекельні свині. Ці створіння були родичами сучасних гіпопотамів і населяли Землю між 38 і 19 мільйонами років тому.

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На відміну від справжніх свиней, які мають власну родину (Suidae), пекельні свині мали схожий на сучасних свиней вигляд, але, можливо, були ближчими родичами гіпопотамів і китоподібних, таких як кити та дельфіни. Ці істоти, відомі під загальною назвою ентелодонти, бродили по всій Північній Півкулі між 38 і 19 мільйонами років тому. Хоча ми маємо приблизну хронологію їхнього існування, таємниця їхнього вимирання залишається нерозгаданою.

Що стосується зовнішнього вигляду, то ці пекельні свині не вигравали жодних конкурсів краси. Характеризуючись великими черепами з витягнутими лицьовими частинами — деякі досягали 90 сантиметрів завдовжки — вони могли похвалитися кістковими виростами на нижніх щелепах і набором грізних різців та іклів, що нагадували зубний арсенал сучасних м'ясоїдних тварин. Наприклад, один із найбільших знайдених представників цього виду, Дедон, важив близько 900 кілограмів, порівняно з яким навіть здоровенні бурі ведмеді здавалися маленькими.

Але не всі пекельні свині були велетенськими; деякі з них досягали скромніших розмірів, але все одно важили близько 150 кілограмів. Проте, попри розмір, вони були далекі від сучасних свиней.

Попри їхній грізний вигляд, останні дослідження ставлять під сумнів уявлення про те, що ентелодонти були лютими м'ясоїдними тваринами. У дослідженні, присвяченому Entelodon magnus, європейському виду, проаналізовано мікронерівності на його зубах. Отримані дані суперечили попереднім уявленням, вказуючи на те, що він харчувався скоріше як всеїдний дикий кабан, аніж як хижак, що дроблять кістки. Коріння, фрукти й, можливо, падаль могли бути в їхньому меню.

Перш ніж ви уявите їх лагідними травоїдними тваринами, докази загоєних слідів укусів на черепах ентелодонтів свідчать про те, що вони не були спокійними й милими тваринами. Схоже, ці істоти брали участь у битвах — можливо, за територію або їжу.

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Виявлення їхньої всеїдності додає несподіваного повороту до їхньої історії, підкреслюючи складність доісторичних екосистем і несподівані ролі, які відігравали ці істоти. Хоча пекельні свині не є кровожерливими хижаками, як ми колись думали, вони залишаються захоплюючим шматочком стародавньої головоломки Землі.

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