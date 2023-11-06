Автобус туристів за один раз. Скільки людей мав з'їсти T.rex, щоб не померти з голоду

Тиранозаври були вищими хижаками, тому їм знадобився б неабиякий запас м'яса, щоб задовольнити свої потреби.

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Відомо, що динозаври вимерли приблизно 66 мільйонів років тому після падіння на Землю величезного астероїда. Вчені досі сперечаються про те, що саме спричинило загибель більшості живих істот на Землі в той період: одна з версій передбачає, що масове вимирання відбулося через падіння астероїда, а інші припускають, що пил, викинутий в атмосферу планети в той період, фактично занурив Землю в "ядерну зиму", пише Science Focus.

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І все ж вчені постійно цікавляться, як розвивалися б події, якби люди та динозаври жили на Землі одночасно. Одним із найцікавіших питань є те, чи з'їли б нас динозаври, якби ми опинилися поряд з ними на той час?

Уявимо, що 66 мільйонів років тому люди жили поряд із найбільшим м'ясоїдом динозавром — Tyrannosaurus rex. Не залишається сумнівів, що T.rex міг би їсти людей. Більш ранні дослідження виявили на кістках трицератопса і качконосих динозаврів сліди викопних укусів, що нагадують зуби тиранозавра.

Водночас вчені вважають, що це зовсім не означає, що людство було б винищено повністю. По-перше, багато динозаврів, які були меншими за нас, виживали поряд з тиранозавром. По-друге, жоден з них не мав переваг нашого великого мозку.

Скільки людей має з'їсти T.rex, щоб наїстись?

Відомо, що дорослий тиранозавр важив близько 7 тонн. Водночас крокодилу необхідно з'їдати близько 5% власної ваги на тиждень, тоді як теплокровним хижакам, наприклад леву, потрібно з'їдати близько 25% власної ваги на тиждень.

Метаболізм тиранозавра, як припускають вчені, знаходився десь між крокодилами та левами, і становив близько 15%. Це означає, що для підтримки нормальної життєдіяльності їм необхідно було з'їдати більше тонни м'яса на тиждень, тобто приблизно дві людини на день. Однак вищі хижаки, як правило, харчуються набагато рідше, а тому T.rex міг голодувати цілий місяць, а потім з'їдати одразу "повний автобус туристів".

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що по Землі ходили аж три види тиранозаврів.