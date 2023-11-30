Пташині сліди старші на 60 млн років за птахів: в чому секрет древніх скам'янілостей

Учені знаходять древні скам'янілі сліди, які дуже схожі на пташині. Проте є проблема — вони передують найдавнішим знайденим кісткам птахів на 60 мільйонів років.

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У нещодавньому дослідженні вчені розгадали давню орнітологічну загадку, вивчивши викопні сліди, залишені загадковими істотами, що датуються пізнім тріасовим періодом, тобто 210 мільйонів років тому. Інтригує те, що ці сліди, які нагадують сліди птахів, передують найдавнішим відомим кісткам справжніх птахів на 60 мільйонів років, пише IFLScience.

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Ця таємниця пов'язана з постійною загадкою еволюції птахів. Хоча ми знаємо, що птахи походять від динозаврів, точний час і конкретні види залишаються невизначеними.

Тож вчені вирішили дослідити цих іхногенів (вид тварин, відомий тільки за скам'янілими слідами чи норами). Іхнологія відкриває вікно в анатомію та поведінку вимерлих тварин, однак такі відкриття можуть бути швидкоплинними, як у випадку зі слідами птахів в Австралії віком 120 млн років, які зникли всього через кілька років після їхнього відкриття.

У ландшафтах Лесото на півдні Африки знайдено численні сліди, схожі на пташині, які часто приписують Trisauropodiscus — птахоподібному динозавру з пізнього тріасу або ранньої юри.

Дослідники взялися за глибше вивчення Trisauropodiscus, прагнучи виявити окремі іхновиди в цій групі тварин, відомі лише за викопними слідами та норами. Вони ретельно вивчили сліди з польових знахідок, музейних колекцій та фотографій, виявивши дві різні морфології Trisauropodiscus.

Одна з них перегукується з непташиними динозаврами, тоді як інша більше відповідає слідам птахів, не маючи прямої схожості з будь-якими відомими викопними тваринами того періоду.

Загадка цих відбитків відкриває кілька можливостей. Вони можуть належати динозаврам, потенційно раннім предкам птахів. Або ж сліди можуть бути результатом конвергентної еволюції, що вказує на те, що птахоподібні ноги розвинулися незалежно серед групи рептилій.

"Форма слідів узгоджується з сучасними та пізнішими слідами викопних птахів, але, найімовірніше, динозавр із птахоподібною лапою походить від Trisauropodiscus", — стверджують дослідники.

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Незалежно від пояснення, це відкриття відсуває появу птахоподібних ніг на пізній тріасовий період. Це дає цінну інформацію, змішану з додатковим шаром таємничості, про еволюційний шлях, який привів до появи перших справжніх птахів.

Хоча конкретна ідентичність цих стародавніх творців слідів залишається невловимою, кожен слід дозволяє зазирнути у складний танець життя на Землі понад 200 мільйонів років тому.

Раніше Фокус розповідав про динозаврів, що спали як птахи. Їхні останки виявили у пустелі Гобі.

Також ми писали про ентелодонтів — вимерлих тварин, яких можна назвати пекельними свинями. Вони були родичами сучасних гіпопотамів і населяли Землю мільйони років тому.