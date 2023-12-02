З чого все почалося. Вчені з'ясували, в яку печеру прийшли перші вовки за їжею і теплом

Перші вовки, які прийшли випрошувати їжу біля вогнища, запустили ланцюг подій, що врешті-решт призвели до виникнення чихуахуа, мопсів та цілої низки інших не вовкоподібних порід собак.

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Згідно з однією з популярних теорій, зв'язок між собаками та людьми виник близько 15 000 років тому в печері на території сучасної Німеччини. Однак автори нового дослідження оскаржують цю ідею, пише IFLScience.

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У 2021 році група дослідників вивчала скам'янілості великих псових, знайдені в печері Гніршеле на південному заході Німеччини. Їх заінтригувало те, що ці кістки виявили на території, яку раніше населяли люди приблизно 16 000-14 000 років тому, під час так званого періоду Магдаленської культури.

Це змусило авторів дослідження замислитися над тим, чи жили ці великі істоти разом із людьми, що робить їх найдавнішими відомими прикладами одомашнених собак. Однак, на жаль, ні мітохондріальна ДНК, ні морфометричний аналіз зубів тварин не могли визначити, чи були вони собаками, чи вовками.

Не розгубившись, дослідники звернулися до ізотопних даних, знайдених у колагені давніх тварин, щоб реконструювати їхній раціон. Вони помітили, що ці псові, схоже, споживали менше білка порівняно з дикими вовками. Це наштовхнуло їх на припущення, що тварин могли годувати люди. А це вказує на можливу ранню стадію одомашнення.

Однак нещодавнє дослідження, автори якого переглянули попередні результати, вказує на неточності у висновках. Виявилося, що ізотопні значення можуть відповідати раціону диких вовків через те, що різні популяції хижаків мають різні ізотопні сигнатури від їхньої здобичі. По суті, реконструкція раціону тварини на основі ізотопних даних вимагає знання її специфічних харчових патернів.

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Автори стверджують, що оскільки правильний харчовий раціон тварин Гніршеле невідомий, припущення про те, що їх годували люди, є "великим стрибком віри".

Хоча нове дослідження ставить під сумнів ідею раннього одомашнення людиною вовків у печері Гніршеле, воно піддає серйозній критиці попередні дослідження. Ця дискусія викликає сумніви, але не спростовує остаточно оригінальну теорію. Це нагадування про те, що розгадка таємниць одомашнення собак є складною і може вимагати більше доказів та вдосконалених методологій.

Раніше Фокус писав про особливості, які відрізняють людей від мавп. Вчені дійшли висновку, що різниця між людиною та іншими людиноподібними мавпами є радше ступенем, ніж видом.

Також ми писали про ентелодонтів — вимерлих тварин, яких можна назвати пекельними свинями. Вони були родичами сучасних гіпопотамів і населяли Землю мільйони років тому.