Мудрецы древнего мира: 3 особенности, отличающие Homo Sapiens от обезьян

Homo sapiens — последний из длинной линии гомининов, которая когда-то состояла из пяти разных видов, обитавших на четырех континентах. Сегодня мы являемся последними людьми, то есть последними представителями рода Homo.

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В огромном гобелене жизни на Земле Homo sapiens, или современные люди, являются последней главой длинной эволюционной истории. Наш путь связан с уникальным набором особенностей, которые отличают нас от наших ближайших родственников — шимпанзе и горилл, пишет Ancient Origins.

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Современные исследования показывают, что разница между человеком и другими человекообразными обезьянами является скорее степенью, чем видом. Другие животные, включая человекообразных обезьян и дельфинов, обладают способностями к абстрактному мышлению и языковым навыкам, но эти способности особенно ярко выражены у Homo Sapiens.

Творим историю человечества

Если вы проследите нашу историю, то увидите, что древнейшие свидетельства материальной культуры человека датируются 2,5 миллиона лет назад. Представьте себе это: Homo habilis, наш далекий предок, первый представитель рода Homo, изготавливает каменные орудия труда с определенной целью.

Настоящий прорыв, однако, произошел с Homo ergaster, который поднял изготовление орудий труда на более совершенный уровень. Но именно Homo sapiens по-настоящему поднял планку, создав потрясающее количество предметов, от метателей копий до ракет.

Шимпанзе также изготавливают орудия труда, но их репертуар ограничивается простыми палками и камнями. По сравнению с Homo sapiens, их технологические достижения почти отсутствуют. Наше умение изготавливать разнообразные инструменты позволило нам покорить климатические условия от тропических лесов до космоса, демонстрируя невероятную приспособленность нашего вида.

Учимся жить по-человечески

Еще одна черта, что отличает человека от человекообразных обезьян, — это степень, до которой человек способен обучаться через социальное поведение. Люди и шимпанзе имеют общую способность к обучению через имитацию, но вот здесь интрига сгущается.

В то время как шимпанзе часто пропускают поведение, которое не приносит вознаграждения, человеческие младенцы проходят дополнительную милю. Они подражают не только ради вознаграждения, но и для того, чтобы понять суть человеческого бытия. Эта внутренняя мотивация к обучению и усвоению поведения отличает нас от других, формируя наше социальное взаимодействие и эмоциональные реакции на изученные задачи.

Социальный альтруизм

Эта способность к социальному обучению демонстрирует, что даже по сравнению с другими обезьянами люди очень социальны. Другим примером этого является человеческий альтруизм. Шимпанзе, например, в основном проявляют альтруизм только по отношению к собственной семейной группе, и даже тогда самки шимпанзе не будут охотно делиться со своими потомками.

С другой стороны, люди будут активно помогать и делиться с неродными. Экспериментальная экономика показала, что бывают случаи, когда человеческое поведение противоречит модели рыночной экономики и эволюционной биологии, согласно которой люди по сути эгоистичны и корыстны.

Речевое мастерство

Еще одна черта, которая во многом отличает человека от других человекообразных обезьян, — это чрезвычайно развитая способность к речи. Многие обезьяны выучили язык жестов в неволе и усвоили его так же, как человеческие малыши усваивают язык. Однако несмотря на это удивительное достижение, шимпанзе, гориллы и орангутанги, которых обучали языку, никогда не выходили за пределы стадии обучения человеческого младенца.

Хотя Homo Sapiens — не единственный вид, способный пользоваться языком, современные люди — единственные, кто научился грамматической речи. Все остальные человекообразные обезьяны, которые пользуются языком, обучены им человеком.

Человеческое прикосновение

Большинство человеческих черт в меньшей степени присущи другим видам животных. Однако, что делает человека уникальным, так это степень владения этой чертой или способ, которым он ее использует.

По сути, то, что делает людей необычными, — это не один ген или определенный набор генов. Это кульминация различных факторов, как генетических, так и экологических. Исследование 2021 года показало, что только 7% нашего генома являются уникальными для Homo sapiens. Остальные — общие с другими гоминидами, такими как неандертальцы и денисовцы.

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Почему же мы такие разные? Ответ заключается в том, как мы усиливаем общие черты до беспрецедентного уровня. Наша очень социальная природа, зависимость от культуры и лингвистические способности делают нас приспособленными и устойчивыми.

Как последние представители рода Homo, мы являемся свидетельством удивительного путешествия, начавшегося миллионы лет назад, путешествия, которое определялось инновациями, сотрудничеством и неуемным стремлением понять, что значит быть человеком.

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