Древнейшие метательные копья: на археологическом участке нашли оружие возрастом 31 тыс. лет

Возраст этого дальнобойного оружия долгое время был предметом дискуссий среди ученых. Это связано с тем, что изначально его изготавливали из органических материалов, которые плохо сохраняются со временем, поэтому их трудно найти в археологических раскопках.

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Около 31 000 лет назад группа охотников-собирателей поселилась у реки Хейн на юге Бельгии. Они были первыми пользователями замечательного инструмента, который называли копьеметалка. Новое оружие позволяло им эффективнее охотиться на дичь. Это открытие стало результатом недавнего исследования, проведенного в TraceoLab, исследовательском центре Льежского университета, пишет Phys.org.

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В исследовании изучали материал, найденный на археологическом участке Мезьер-Канал, что проливает новый свет на использование метателей копий. Эта находка особенно интересна тем, что она отодвигает хронологию использования техники охоты на 10 000 лет назад, что делает ее гораздо более ранней, чем ученые считали изначально.

Итак, что такое копьеметалка? Это инструмент, который использовали для запуска длинных дротиков, похожих на стрелы, но гораздо больших, на значительные расстояния. Фактически, эти копьеметатели могли метать дротики на расстояние до 80 метров.

Такое развитие дальнобойного охотничьего оружия оказало глубокое влияние на эволюцию человека. Оно изменило способ охоты наших предков, повлияло на их методы охоты, рацион и даже на социальную организацию.

Возраст этого дальнобойного оружия долгое время был предметом дискуссий среди ученых. Это связано с тем, что изначально его изготавливали из органических материалов, которые плохо сохраняются со временем, поэтому их трудно найти в археологических раскопках.

Зато археологи чаще находят каменные острия, которые использовали на этом оружии, но связать их с конкретным видом оказалось непросто.

Сочетание следов удара на археологическом артефакте, который благодаря экспериментам удалось идентифицировать как дротик для метания Фото: TraceoLab/ULiège

Недавние утверждения о раннем использовании копий и луков в Европе и Африке в основном опирались на размер наконечников снарядов, чтобы связать их с этими системами оружия. Однако такой подход имеет свои недостатки, поскольку размеры наконечников стрел, дротиков и копий могут значительно отличаться.

Исследователи из TraceoLab применили инновационный подход. Они совместили баллистический анализ и механику разрушения, чтобы понять следы, оставленные на кремневых остриях, найденных на месте. Для этого они провели масштабный эксперимент, в котором выстрелили копиями палеолитических снарядов из различного оружия, включая копья, луки и копьеметатели.

Кристиан Леперс готовится к броску копья во время эксперимента, проведенного в TraceoLab Фото: TraceoLab/ULiège

Внимательно изучив повреждения на этих каменных остриях, ученые смогли понять, как каждое оружие влияло на разрушение острия в случае попадания в цель. Каждое оружие оставило четкие следы на каменных остриях, что позволило археологам сопоставить эти следы с археологическими находками. В некотором смысле это похоже на идентификацию оружия по следам, которые оставляет ствол на пуле — практика, известная из криминалистики.

Совпадение между экспериментальными образцами метателей копий и снарядами из канала Мезьер подтвердило, что охотники в этом месте действительно использовали это оружие. Это открытие открывает новые возможности для археологов применить этот метод на других памятниках, чтобы лучше понять возраст и использование древнего дальнобойного оружия.

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Наконец, исследование раскрыло важный аспект истории. Использование метателей копий 31 000 лет назад значительно опережает предыдущие оценки, меняя наше понимание технологических инноваций человека.

Это напоминание о том, как наши предки разрабатывали гениальные инструменты, имевшие глубокое влияние на их образ жизни. Исследование не только дает ценную информацию о прошлом, но и поощряет дальнейшее изучение мира древнего оружия, что, несомненно, откроет еще больше невероятных тайн о нашей истории.

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