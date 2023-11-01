Туда не заходили тысячи лет: археологи открыли нетронутую этрусскую гробницу (фото)

Этруски, древняя цивилизация, предшествовавшая Римской империи, оставила после себя много тайн, и эта находка обещает раскрыть множество знаний об их обычаях и образе жизни.

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В самом сердце центральной Италии, а именно в археологическом парке Вульчи, недавно произошло действительно выдающееся событие. В апреле впервые открыли 2600-летнюю этрусскую гробницу, расположенную в некрополе Остерия в Вульчи. Что делает это открытие еще более удивительным, так это то, что эта двухкамерная гробница оставалась абсолютно нетронутой на протяжении веков, пишет Arkeonews.

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Этруски, древняя цивилизация, предшествовавшая Римской империи, оставила после себя много тайн, и эта находка обещает раскрыть множество знаний об их обычаях и образе жизни.

Сама гробница является свидетельством богатой истории этрусского народа. Это двухкамерное сооружение, тщательно высеченное в вулканической туфовой породе, что делает его очень важным. Но по-настоящему впечатляет то, что находится внутри.

Внутри гробницы археологи обнаружили сокровищницу артефактов и останков. Среди них — великолепная коллекция керамики, амфор (больших сосудов), посуды, кубков и даже бронзовый котел. Состояние этих предметов нельзя назвать иначе, как отличным, что является необычным для объектов, спрятанных на протяжении тысячелетий.

Внутри гробницы археологи обнаружили сокровищницу артефактов и останков Фото: Municipality of Montalto di Castro

Особенно важной находкой стала скатерть, которая, как полагают, использовалась в этрусском религиозном ритуале, известном как "последняя трапеза". По этой практике, перед тем, как запечатать гробницу, в нее клали еду, что дает уникальное представление об этрусских погребальных обычаях.

Симона Карози, археолог, ответственная за Археологический и природный парк, выделила важность этого открытия. Она отметила, что оно позволяет нам увидеть, как этруски проводили свои похоронные пиры много веков назад, проливая свет на давно утраченный аспект их культуры.

Значение этого открытия выходит за пределы самой гробницы. Оно подтверждает статус Вульчи как крупного центра этрусской цивилизации. Расположенный в Лациум Маремма (Latium Maremma), на границе с Тосканой, Вульчи играл ключевую роль в торговле в античные времена.

Предметы, найденные в этой гробнице, такие как глиняная посуда и амфоры с вином, в частности из Греции, свидетельствуют о том, что Вульчи имело тесные связи с отдаленными регионами. Вполне вероятно, что вино происходило с острова Хиос, известного производством одного из самых ценных вин в греко-римском мире.

Гробница состоит из двух камер, каждая из которых тщательно высечена в мягком вулканическом туфе. В первой камере найдено четыре этрусские транспортные амфоры, предназначенные для хранения местного вина.

Вторая камера содержала еще более разнообразную коллекцию, включая амфоры и керамику из восточной Греции, таких регионов, как Иония и Коринф, а также черную керамику местного производства — буккеро. Среди находок во второй камере — две амфоры, которые, как полагают, происходят из желанного винодельческого острова Хиос. Кроме того, археологи обнаружили чашу на треноге и различные железные предметы.

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Архитектура гробницы также обнаруживает некоторые уникальные особенности. Наличие в скале септума — перегородки, образующей арку, которая соединяет дромос (путь или коридор, ведущий в погребальную камерную гробницу или под курганом). Эта особенность, однако, отличается от типичной планировки, поскольку в ней отсутствует правая камера, которую, похоже, занимали другие гробницы в прошлом.

Открытие этой 2600-летней этрусской гробницы является важным археологическим прорывом, дающим бесценную информацию о культуре и торговых связях этой древней цивилизации. Это напоминание о богатой истории, которая лежит под поверхностью земли и ждет того, чтобы ее открыли и поделились ею с миром.

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