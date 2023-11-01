Древние греки против египтян: какой народ первым начал возводить пирамиды (фото)

Когда мы слышим слово "пирамиды", наши мысли сразу возвращаются в Египет, однако пирамиды разбросаны по всему миру: Америке, Европе, Азии и Индии.

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Когда вы слышите слово "пирамиды", вы, наверное, представляете себе культовые сооружения Египта, но знали ли вы, что пирамиды существуют по всему миру? Они не ограничиваются Египтом, их можно найти за его пределами. Еще более удивительным является то, что древние греки строили пирамиды одновременно с египтянами, или даже раньше них, пишет Ancient Origins.

Известные как "Пирамиды Арголиса", эти древние сооружения расположены на равнинах Арголиды в Греции и датируются периодом до 5 000 лет назад. Одной из самых известных среди них является Эллиниконская пирамида.

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Эллиниконская пирамида

Эллиниконскую пирамиду упоминает древнегреческий путешественник и географ Павсаний в его "Описании Греции" Фото: Википедия

Эллиниконскую пирамиду упоминает древнегреческий путешественник и географ Павсаний в его "Описании Греции". Павсаний описал два пирамидальных сооружения, одно из которых служило гробницей для воинов, погибших в битве за аргосский трон, а другое, как полагают, было гробницей аргов, погибших в битве около 669 года до нашей эры. Он писал:

"По дороге из Аргоса в Эпидавр справа есть здание, очень похожее на пирамиду, а на нем рельефно высечены щиты арговской формы. Здесь состоялась борьба за трон между Протом и Акрисием; соревнование, говорят, закончилось вничью, а затем наступило примирение, поскольку ни один из них не смог одержать решающей победы. Рассказывают, что они и их хозяева были вооружены щитами, впервые использованными в этой битве. Для павших с обеих сторон была сооружена здесь общая гробница, поскольку они были согражданами и родственниками".

Исторически возраст пирамиды был предметом дискуссий. В 1938 году американская археологическая экспедиция оценила ее строительство примерно в 300-400 годах до нашей эры. Но в 1991 году научная группа во главе с профессором Лирицисом применила новый метод для вычисления возраста пирамиды, определив его примерно в 3000 году до нашей эры. Позже исследования Афинской академии и Эдинбургского университета пересмотрели эту дату до 2720 года до нашей эры.

Рукопись Павсания "Описание Греции" в Библиотеке Лауренциана Фото: Public Domain

Если эти выводы являются точными, это сделает пирамиду старше знаменитой пирамиды Джосера в Египте, которая считается одной из старейших египетских пирамид, хотя точный возраст таких сооружений остается спорным вопросом.

Важно отметить, что Эллиниконская пирамида даже близко не приближается по размерам к своим египетским собратьям. Ее размеры составляют лишь 7 х 9 метров. А тем не менее, это сооружение имеет огромное значение для понимания начал греческой цивилизации. К сожалению, раскопки этого памятника на удивление заброшены.

В 2017 году Министерство культуры Греции даже поставило под сомнение, действительно ли сооружение является пирамидой. В официальном заявлении, посвященном этому спору, они предположили, что это может быть форт или памятник, а не доисторическая пирамида, имея в виду, что предыдущие раскопки проигнорированы.

Пирамида Лигурио

Еще одна выдающаяся греческая пирамида расположена к северо-западу от города Лигурио, у подножия горы Арахнайон. Построенная в 4 веке до н. э. из известняковых блоков, эта пирамида больше Эллиниконской пирамиды и имеет размеры 14 х 12 метров.

Остатки пирамиды Лигурио, Греция Фото: Schuppi/ CC BY-SA 4.0

Внутренняя часть пирамиды разделена на четыре зоны, отделенные стенами, сложенными из меньших, неправильных камней. На внешней стене когда-то была каменная скамья, окружавшая ее со всех сторон. Сегодня от пирамиды осталось лишь основание.

Исследователи считают, что эту пирамиду изначально построили как военный форт из-за ее близости к древней дороге Аргос-Эпидавр, где вдоль маршрута возвели несколько фортов. В 1937 году во время археологических раскопок нашли черепки керамики, датируемые 5-4 веком до н. э., а также монету из Эпидавра, датированную 323-300 годами до н. э. Пожар повредил пирамиду в 1 веке до нашей эры, а ее окончательное разрушение, вероятно, произошло в 4 или 5 веке нашей эры.

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Египетская связь

Некоторые историки пытались провести параллели между древнеегипетскими пирамидами и греческими. Они даже предполагали, что греческие пирамиды могли служить хранилищами для египетских наемников или что традиция строительства пирамид с целью захоронения пришла в Грецию из Египта. Однако, нет никаких веских доказательств в поддержку этих теорий.

Более консервативные теории предполагают, что греческие пирамиды просто использовали как места для хранения сельскохозяйственной продукции или как убежище для людей во время конфликтов. Примечательно, что внутри пирамид не найдено никаких человеческих останков, несмотря на то, что Павсаний описывал их как гробницы.

В завершение, греческие пирамиды, хоть и не такие грандиозные, как египетские, являются выдающимися историческими артефактами, которые бросают вызов нашему пониманию древних цивилизаций. Хотя многие вопросы остаются открытым, они предлагают уникальный взгляд на богатую историю Греции и тайны ее прошлого.

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