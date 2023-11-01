Стародавні греки проти єгиптян: який народ першим почав зводити піраміди (фото)

Коли ми чуємо слово "піраміди", наші думки одразу повертаються до Єгипту, проте піраміди розкидані по всьому світу: Америці, Європі, Азії та Індії.

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Коли ви чуєте слово "піраміди", ви, напевно, уявляєте собі культові споруди Єгипту, але чи знали ви, що піраміди існують по всьому світу? Вони не обмежуються Єгиптом, їх можна знайти за його межами. Ще дивовижнішим є те, що стародавні греки будували піраміди одночасно з єгиптянами, або навіть раніше за них, пише Ancient Origins.

Відомі як "Піраміди Арголіса", ці стародавні споруди розташовані на рівнинах Арголіди в Греції і датуються періодом до 5 000 років тому. Однією з найвідоміших серед них є Еллініконська піраміда.

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Еллініконська піраміда

Еллініконську піраміду згадує давньогрецький мандрівник і географ Павсаній у його "Описі Греції" Фото: Вікіпедія

Еллініконську піраміду згадує давньогрецький мандрівник і географ Павсаній у його "Описі Греції". Павсаній описав дві пірамідальні споруди, одна з яких слугувала гробницею для воїнів, які загинули в битві за аргоський трон, а інша, як вважають, була гробницею аргів, які загинули в битві близько 669 року до нашої ери. Він писав:

"По дорозі з Аргоса до Епідавра праворуч є будівля, дуже схожа на піраміду, а на ній рельєфно викарбувані щити аргівської форми. Тут відбулася боротьба за трон між Протом і Акрисієм; змагання, кажуть, закінчилося внічию, а згодом настало примирення, оскільки жоден з них не зміг здобути вирішальної перемоги. Розповідають, що вони та їхні господарі були озброєні щитами, вперше використаними в цій битві. Для полеглих з обох боків була споруджена тут спільна гробниця, оскільки вони були співгромадянами і родичами".

Історично вік піраміди був предметом дискусій. У 1938 році американська археологічна експедиція оцінила її будівництво приблизно в 300-400 роках до нашої ери. Але в 1991 році наукова група на чолі з професором Ліріцісом застосувала новий метод для обчислення віку піраміди, визначивши його приблизно в 3000 році до нашої ери. Пізніше дослідження Афінської академії та Единбурзького університету переглянули цю дату до 2720 року до нашої ери.

Рукопис Павсанія "Опис Греції" в Бібліотеці Лауренціана Фото: Public Domain

Якщо ці висновки є точними, це зробить піраміду старшою за знамениту піраміду Джосера в Єгипті, яка вважається однією з найстаріших єгипетських пірамід, хоча точний вік таких споруд залишається спірним питанням.

Важливо зазначити, що Еллініконська піраміда навіть близько не наближається за розмірами до своїх єгипетських побратимів. Її розміри складають лише 7 х 9 метрів. А проте, ця споруда має величезне значення для розуміння початків грецької цивілізації. На жаль, розкопки цього пам'ятника напрочуд занедбані.

У 2017 році Міністерство культури Греції навіть поставило під сумнів, чи дійсно споруда є пірамідою. В офіційній заяві, присвяченій цій суперечці, вони припустили, що це може бути форт або пам'ятник, а не доісторична піраміда, маючи на увазі, що попередні розкопки проігноровані.

Піраміда Лігуріо

Ще одна визначна грецька піраміда розташована на північний захід від міста Лігуріо, біля підніжжя гори Арахнайон. Побудована в 4 столітті до н. е. з вапнякових блоків, ця піраміда більша за Еллініконську піраміду і має розміри 14 х 12 метрів.

Залишки піраміди Лігуріо, Греція Фото: Schuppi/ CC BY-SA 4.0

Внутрішня частина піраміди розділена на чотири зони, відокремлені стінами, складеними з менших, неправильних каменів. На зовнішній стіні колись була кам'яна лава, що оточувала її з усіх боків. Сьогодні від піраміди залишилася лише основа.

Дослідники вважають, що цю піраміду спочатку побудували як військовий форт через її близькість до стародавньої дороги Аргос-Епідавр, де вздовж маршруту звели кілька фортів. У 1937 році під час археологічних розкопок знайшли черепки кераміки, що датуються 5-4 століттям до н. е., а також монету з Епідавру, датовану 323-300 роками до н. е. Пожежа пошкодила піраміду в 1 столітті до нашої ери, а її остаточне руйнування, ймовірно, відбулося в 4 або 5 столітті нашої ери.

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Єгипетський зв'язок

Деякі історики намагалися провести паралелі між давньоєгипетськими пірамідами та грецькими. Вони навіть припускали, що грецькі піраміди могли слугувати сховищами для єгипетських найманців або що традиція будівництва пірамід з метою поховання прийшла до Греції з Єгипту. Однак, немає жодних вагомих доказів на підтримку цих теорій.

Більш консервативні теорії припускають, що грецькі піраміди просто використовували як місця для зберігання сільськогосподарської продукції або як сховок для людей під час конфліктів. Примітно, що всередині пірамід не знайдено жодних людських останків, попри те, що Павсаній описував їх як гробниці.

На завершення, грецькі піраміди, хоч і не такі грандіозні, як єгипетські, є визначними історичними артефактами, які кидають виклик нашому розумінню стародавніх цивілізацій. Хоча багато питань залишається відкритим, вони пропонують унікальний погляд на багату історію Греції і таємниці її минулого.

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