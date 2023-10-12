Найстаріша пісня, яка повністю збереглася: що відомо про "Епітафію Сейкіла" (відео)

Пісні — це частина нашої історії й найдавнішим із них тисячі років. Проте серед них виділяється одна, яка збереглася повністю: і текст, і нотний запис дійшли до наших часів неушкоджені.

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Ви коли-небудь замислювалися, як звучить найдавніша пісня у світі? Що ж, на нас чекає музична подорож у часі до 1 століття нашої ери завдяки "Епітафії Сейкіла" — грецької мелодії, яка витримала випробування часом, пише GreekReporter.

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Ця стародавня мелодія разом зі словами викарбувана на колоні в Траллесі, елліністичному місті поблизу сучасного Айдина, Туреччина. Хоча багато хто називає її епітафією, експерти припускають, що це міг бути пам'ятний монумент, споруджений самим Сейкілом, щоб продемонструвати свою музичну майстерність.

Напис на стелі говорить: "Я надгробний камінь, образ. Сейкіл поставив мене тут як вічний знак безсмертної пам'яті". Це послання заохочує нас приймати життя, нагадуючи, що воно коротке, і час не чекає ні на кого.

Нотний запис пісні Фото: Wikipedia

Слова на стелі давньогрецькою мовою є прекрасним нагадуванням про швидкоплинність життя:

"Поки ти живеш, сяй,

не сумуй зовсім,

життя існує лише короткий час,

і час вимагає свого".

"Ὅσον ζῇς φαίνου

μηδὲν ὅλως σὺ λυποῦ

πρὸς ὀλίγον ἔστι τὸ ζῆν

τὸ τέλος ὁ χρόνος ἀπαιτεῖ"

Ці слова в поєднанні з нотним записом створюють капсулу часу, яка переносить нас у далеку епоху. Останні два слова на стелі, "Сейкіл Евтерпі", вказують на те, що Сейкіл присвятив цю пісню Евтерпі, можливо, своїй дружині.

Вперше цю стелу виявили у 1883 році, проте пізніше втратили. На щастя, її знову знайшли і тепер вона зберігається в Національному музеї Данії.

Спірос Гіасафакіс - Епітафія Сейкіла

Що робить епітафію Сейкіла справді визначною, так це те, що це не просто ліричний напис, а частина музичної історії. Це найдавніший у світі відомий повний музичний твір. Завдяки збереженості тексту та нотного запису сучасні музиканти змогли відтворити цю пісню.

Музика така ж давня, як і саме людство, адже флейти з кістки та слонової кістки з'явилися ще 43 000 років тому. Багато стародавніх музичних стилів передаються через усні традиції. Однак, коли мова заходить про конкретні пісні, найдавнішим відомим повним музичним твором є "Епітафія Сейкіла".

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Водночас найдавнішим фрагментом нотного запису є інструкція та налаштування інструментів для гімну на честь правителя Ліпіт-Іштар, записана на шумерській глиняній табличці віком 4000 років.

А от найстарішою з виявлених пісень є "Хурріатський гімн № 6", ода богині Ніккал, написана клинописом хурритами приблизно в 14 столітті до нашої ери. Таблички з цією піснею були знайдені в 1950-х роках з руїн міста Угаріт в Сирії. Таблички містять вказівки щодо того, як грати пісню на дев’ятиструнній лірі, але нотний запис зберігся лише частково.

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