Туди не заходили тисячі років: археологи відкрили недоторкану етруську гробницю (фото)

Етруски, стародавня цивілізація, що передувала Римській імперії, залишила після себе багато таємниць, і ця знахідка обіцяє розкрити безліч знань про їхні звичаї та спосіб життя.

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У самому серці центральної Італії, а саме в археологічному парку Вульчі, нещодавно відбулася справді визначна подія. У квітні вперше відкрили 2600-річну етруську гробницю, розташовану в некрополі Остерія у Вульчі. Що робить це відкриття ще дивовижнішим, так це те, що ця двокамерна гробниця залишалася абсолютно недоторканою протягом століть, пише Arkeonews.

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Етруски, стародавня цивілізація, що передувала Римській імперії, залишила після себе багато таємниць, і ця знахідка обіцяє розкрити безліч знань про їхні звичаї та спосіб життя.

Сама гробниця є свідченням багатої історії етруського народу. Це двокамерна споруда, ретельно висічена у вулканічній туфовій породі, що робить її дуже важливою. Але по-справжньому вражає те, що знаходиться всередині.

Усередині гробниці археологи виявили скарбницю артефактів та останків. Серед них — чудова колекція кераміки, амфор (великих посудин), посуду, кубків і навіть бронзовий казан. Стан цих предметів не можна назвати інакше, як відмінним, що є незвичним для об'єктів, захованих впродовж тисячоліть.

Усередині гробниці археологи виявили скарбницю артефактів та останків Фото: Municipality of Montalto di Castro

Особливо важливою знахідкою стала скатертина, яка, як вважають, використовувалася в етруському релігійному ритуалі, відомому як "остання трапеза". За цією практикою, перед тим, як запечатати гробницю, в неї клали їжу, що дає унікальне уявлення про етруські поховальні звичаї.

Симона Карозі, археологиня, відповідальна за Археологічний і природний парк, виділила важливість цього відкриття. Вона зазначила, що воно дозволяє нам побачити, як етруски проводили свої похоронні бенкети багато століть тому, проливаючи світло на давно втрачений аспект їхньої культури.

Значення цього відкриття виходить за межі самої гробниці. Воно підтверджує статус Вульчі як великого центру етруської цивілізації. Розташоване в Лаціум Маремма (Latium Maremma), на кордоні з Тосканою, Вульчі відігравало ключову роль у торгівлі в античні часи.

Предмети, знайдені в цій гробниці, такі як глиняний посуд і амфори з вином, зокрема з Греції, свідчать про те, що Вульчі мало тісні зв'язки з віддаленими регіонами. Цілком ймовірно, що вино походило з острова Хіос, відомого виробництвом одного з найцінніших вин у греко-римському світі.

Гробниця складається з двох камер, кожна з яких ретельно висічена в м'якому вулканічному туфі. У першій камері знайдено чотири етруські транспортні амфори, призначені для зберігання місцевого вина.

Друга камера містила ще різноманітнішу колекцію, включаючи амфори та кераміку зі східної Греції, таких регіонів, як Іонія та Коринф, а також чорну кераміку місцевого виробництва — буккеро. Серед знахідок у другій камері — дві амфори, які, як вважають, походять з омріяного виноробного острова Хіос. Крім того, археологи виявили чашу на тринозі та різні залізні предмети.

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Архітектура гробниці також виявляє деякі унікальні особливості. Наявність у скелі септуму — перегородки, що утворює арку, яка з'єднує дромос (шлях або коридор, що веде в поховальну камерну гробницю або під курганом). Ця особливість, однак, відрізняється від типового планування, оскільки в ній відсутня права камера, яку, схоже, займали інші гробниці в минулому.

Відкриття цієї 2600-річної етруської гробниці є важливим археологічним проривом, що дає безцінну інформацію про культуру і торговельні зв'язки цієї стародавньої цивілізації. Це нагадування про багату історію, яка лежить під поверхнею землі і чекає на те, щоб її відкрили і поділилися нею зі світом.

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