Почти 300 военных кораблей за раз: ученые обнаружили самую большую и старую верфь в мире (фото)

На севере острова Дана, расположенного в средиземноморском регионе Турции, нашли руины самой крупной и старой в мире античной верфи.

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Исследователи сделали удивительное открытие на маленьком острове в средиземноморском регионе Турции. Остров Дана, расположенный вблизи города Силифке в провинции Мерсин, сейчас является домом для крупнейшей и старейшей в мире античной верфи, пишет Arkeonews.

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Сам остров имеет богатую историю, восходящую к бронзовому веку. Он приобрел значимость благодаря кедровому лесу в горах Таурус и залежам железной руды в близлежащих регионах, привлекая международное торговое и политическое внимание.

Самой интересной частью этого открытия являются 294 стапеля, найденные на острове. Эти стапели использовали для строительства кораблей на протяжении всей истории, и их количество просто поражает.

Доцент Хакан Ониз с кафедры сохранения и реставрации культурного наследия Университета Акдениз с гордостью заявил: "Мы доказали, что это самая старая, нетронутая и сохранившаяся верфь в мире".

Значение этой верфи становится еще более очевидным, если учесть, что на этих стапелях могли одновременно строиться почти 300 кораблей. Поразительно то, что это были военные корабли, и одновременное строительство такого большого флота могло иметь значительное влияние на политическую, военную и коммерческую динамику в Средиземноморье.

Самой интересной частью этого открытия являются 294 стапеля, найденные на острове Фото: DHA

Эти корабли, построенные на острове Дана, играли решающую роль в различных конфликтах, включая морские битвы во время миграции морских народов в бронзовом веке и противостояние между греками и персами.

Доктор Ониз добавил: "Весь мир знает о существовании судостроительной верфи, расположенной рядом с островом Дана в Мерсине, и о ее способности строить около 300 кораблей. Эти стапели также служили местом для ежегодного обслуживания деревянных кораблей.".

Стапели на острове Дана в основном вырублены в скалах и могут быть классифицированы на основе их видимых физических характеристик. Хотя некоторые из них со временем разрушились, многие остались нетронутыми.

За более крупными эллингами также есть неисследованные вырубленные в скалах структуры, которые, вероятно, использовали для обслуживания кораблей. Кроме того, некоторые стапели обвалились в море в результате землетрясений.

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В последние годы на острове Дана и вокруг него проводились подводные археологические исследования с использованием специализированных исследовательских кораблей и оборудования, в частности водолазных устройств SCUBA и гидролокаторов. Эти усилия будут продолжаться и в последующие годы, обещая еще более захватывающее понимание исторического значения острова.

Это открытие не только проливает свет на богатую морскую историю Средиземноморья, но и показывает важность острова Дана как центра судостроения и технического обслуживания на протяжении веков. Это свидетельство человеческой изобретательности и мастерства, и исследование продолжает открывать больше об этой замечательной древней верфи.

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