Большого сфинкса могли создать не люди: что нашли ученые (фото)

Чтобы проверить основные теории, группа исследователей решила воссоздать условия, которые существовали около 4500 лет назад, когда построили Сфинкса.

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Вы когда-нибудь задумывались над тем, как появился Большой сфинкс в Гизе, это культовое каменное сооружение с телом льва и головой фараона? Этот вопрос остается открытым уже давно, и некоторые предполагают, что его могли сформировать силы природы до того, как древние египтяне добавили свои завершающие штрихи. Команда ученых из Нью-Йоркского университета углубилась в эту тайну, проводя эксперименты, чтобы пролить свет на происхождение Сфинкса, пишет Arkeonews.

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Геолог Фарук Эль-Баз в статье 1981 года в Смитсоновском журнале предположил, что Большой сфинкс, возможно, имел более естественное происхождение, чем мы думали. В отличие от пирамид, что, очевидно, построили древние египтяне, Эль-Баз считал, что основная форма Сфинкса могла быть результатом ветров пустыни, которые вылепили скалу. Последние штрихи, по его мнению, добавили искусные каменщики.

Чтобы проверить эту теорию, группа исследователей из Нью-Йоркского университета решила воссоздать условия, которые существовали около 4500 лет назад, когда построили Сфинкса. Они использовали гидродинамику и глину, чтобы имитировать ветровую эрозию, которая могла сформировать культовую статую.

Под руководством Лейфа Ристрофа, доцента Нью-Йоркского университета, команда создала из глины миниатюрные, похожие на льва формы рельефа. Их эксперименты имели целью исследовать, могла ли форма Сфинкса возникнуть в результате естественных эрозионных процессов. На удивление, их выводы свидетельствуют о том, что формы, подобные Сфинксу, действительно могут быть результатом размывания материалов быстрыми потоками, такими как ветер или вода.

Иллюстрация процесса разрушения Сфинкса во время выветривания Фото: Applied Math Lab, Courant Institute, New York University

Чтобы воссоздать условия северо-восточной египетской пустыни, где находится Большой сфинкс, ученые использовали мягкую глину с более твердым, менее эрозионным материалом, вложенным внутрь. Эта установка представляла горные породы в этом регионе. Затем они промыли эти глиняные образования быстрым потоком воды, чтобы имитировать воздействие ветровой эрозии.

В результате эксперимента они заметили, что более твердый, менее эрозийный материал внутри глинистых образований стал "головой" льва, а другие черты, такие как "шея", "лапы" и дугообразная "спина", развились со временем. Эти находки позволяют предположить, что Сфинкс мог возникнуть как естественная форма рельефа, подобная ярдангам — необычным скальным образованиям, найденным в пустынях, которые формируются из пыли и песка, приносимых ветром.

"Наши результаты дают простую теорию происхождения того, как образования, похожие на сфинксов, могут появляться в результате эрозии, — объясняет Лейф Ристроф, доцент Института математических наук Куранта при Нью-Йоркском университете и старший автор исследования, — На самом деле, сегодня существуют ярданги, которые выглядят как сидячие или лежачие животные, что подтверждает наши выводы".

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Кроме того, это исследование имеет практическое значение для геологов. Оно показывает важность понимания разнообразного состава горных пород и того, как на них влияет эрозия. Горные породы складываются неоднородно, и неожиданные формы, которые могут возникать, являются результатом того, насколько быстро потоки перенаправляются вокруг более твердых или менее эрозионных частей.

Итак, хотя тайна происхождения Большого сфинкса до конца не разгадана, это исследование делает нас на шаг ближе к пониманию того, как такие знаковые и удивительные образования могут возникать под действием сил природы.

Наследие Сфинкса как символа Древнего Египта остается, но его история может быть еще интереснее, чем мы себе представляли.

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