Оружие доисторической океанской культуры: ученые нашли 7000-летние ножи из тигровой акулы (фото)

Найденные уникальные ножи из акульих зубов связаны с таинственной культурой тоалов и намекают на ритуалы и войну эпохи, которая предшествовала появлению неолитических фермеров в Индонезии.

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На индонезийском острове Сулавеси археологи нашли два древних ножа, изготовленных из зубов тигровой акулы, которые датируются примерно 7000 годами назад. Эта находка имеет большое значение, поскольку она является одним из древнейших доказательств использования зубов акулы в композитном оружии для ритуалов и сражений. До этого древнейшие известные лезвия из акульих зубов имели возраст менее 5 000 лет, пишет Arkeonews.

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Эти уникальные ножи из акульих зубов связаны с таинственной культурой тоалов и намекают на ритуалы и войну эпохи, которая предшествовала появлению неолитических фермеров в Индонезии. Тоалейская культура прожила на юго-западе Сулавеси в течение многих тысячелетий, до прихода неолитических фермеров с материковой Азии.

Измененные 7 000-летние зубы тигровой акулы, найденные на индонезийском острове Сулавеси Фото: M.C. Langley

Исследователи, среди которых были австралийские и индонезийские ученые, применили сочетание научного анализа, экспериментального воспроизведения и понимания современного человеческого общества, чтобы понять, как эти зубы превратили в лезвия.

Они обнаружили, что акульи зубы прикрепили к рукоятке, изготовленной из смеси минералов, растений, материалов животного происхождения и нитей растительного происхождения — методом, подобным тому, который используется в современных клинках из акульих зубов различных культур Тихоокеанского региона.

Исследование зубов показало, что их использовали для прокалывания, резки и выскабливания плоти и костей, что свидетельствует о больших повреждениях, чем те, которые зубы акулы могли бы естественно получить во время охоты. Это свидетельствует о том, что тоалейцы не использовали эти ножи для повседневных задач, вопреки тому, что может показаться на первый взгляд.

Вы можете удивиться, почему древние культуры выбирали акульи зубы в качестве оружия Фото: Antiquity

Вы можете удивиться, почему древние культуры выбирали акульи зубы в качестве оружия. В то время единственной доступной технологией для океанических обществ был период развития неолита, поэтому им приходилось работать с тем, что они имели.

Металлические инструменты появились только после контакта с европейцами в 17-18 веках. Ножи из акульих зубов оказались эффективными для глубоких порезов, но их острота имела недостаток — они легко тупились, что делало их менее пригодными для обычных задач.

Как следствие, их, скорее всего, хранили для особых случаев или конфликтов, а не использовали как кухонные принадлежности.

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Это открытие показывает адаптивность древних культур и их способность создавать инструменты из подручных материалов. Оно также дает представление о значении акульих зубов в культуре сообществ по всему миру, от Кирибати до Гавайских островов, которые использовали их как оружие, ритуалы и даже инструменты для татуировки.

Наконец, находки ножей из акульих зубов на Сулавеси, которым 7000 лет, являются увлекательным открытием, проливающим свет на изобретательность древних обществ и их глубокую связь с миром природы. Исследование не только углубляет наше понимание доисторических культур, но и показывает важное значение акул в жизни прибрежных общин по всему миру.

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