Достигли успеха без руководства: древние люди эффективно сотрудничали задолго до появления менеджмента

Как обнаружили ученые, население Пиренейского полуострова в древние времена достигло высокого уровня развития и производительности, несмотря на отсутствие централизованного правления. Исследование доказывает, что люди эпохи энеолита умели распределять ресурсы и сотрудничать между собой.

Related video

Исследование, проведенное учеными из Автономного университета Барселоны, проливает свет на производительные силы древних сообществ эпохи энеолита в южной части Пиренейского полуострова, примерно 5100-4200 лет назад. Результаты этого исследования раскрывают удивительную и несколько неожиданную картину этих древних обществ, пишет Phys.org.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В этих общинах эпохи энеолита люди выполняли разнообразные по типу и интенсивности задачи. Удивительным является высокий уровень сотрудничества, когда одновременно нет явных признаков зависимости между различными типами поселений или любой значительной политической централизации. Это означает, что люди из разных общин гармонично работали вместе без основной центральной власти.

Исследователи прежде всего базировали свою работу на анализе макролитических инструментов (больших орудий труда), которые были необходимы для выполнения различных задач в медном веке. Эти инструменты помогли выявить чрезвычайное разнообразие в типах задач, которые выполняли сообщества эпохи энеолита.

Эта разнообразная экономическая организация существовала на разных поселениях, независимо от их размера или типа и сыграла ключевую роль в социальном, архитектурном и демографическом развитии в течение медного века на Пиренейском полуострове.

Исследователи Марина Эгилус, Селина Дельгадо-Раак и Роберто Риш имели целью определить, имели ли разные поселения отличные экономические модели, и они действительно нашли различия. Однако эти различия не согласовывались с географическим расположением, формой или размером поселений. Например, не было никаких признаков того, что укрепленные поселения имели значительные излишки и контролировали поселения со рвами или наоборот.

В эту эпоху экономического, социального и творческого развития халколитические сообщества, казалось, процветали благодаря производственному разнообразию, обмениваясь продуктами, знаниями и даже специалистами Фото: Autonomous University of Barcelona

В эту эпоху экономического, социального и творческого развития халколитические сообщества, казалось, процветали благодаря производственному разнообразию, обмениваясь продуктами, знаниями и даже специалистами. Каждая община организовала свою экономику наиболее эффективно, учитывая окружающую среду, численность населения и социальные условия. Большие обкопанные поселения имели все необходимые инструменты для повседневных нужд, не накапливая излишков материалов.

Одно из важнейших открытий связано с монументальным местом Валенсина-де-ла-Консепсьон в Севилье. Изначально считалось, что это место, которое охватывает более 250 гектаров с многочисленными рвами, было местом поклонения. Однако исследование показало, что на самом деле это — макропоселение, которое населяли тысячи людей.

Исследователи ввели концепцию "кооперативных зажиточных обществ", которая отражает, как эти сообщества создавали значительные материальные блага, не эксплуатируя свою рабочую силу для производства дополнительных ценностей. Это отличается от более поздних обществ, таких как аргарское общество, где для производства богатства был необходим правящий класс или группа.

Это исследование не исключает наличия насилия в энеолитической Иберии; оно предполагает, что насилие не было постоянным элементом. Вместо этого оно могло использоваться для защиты богатого общества с высокой степенью кооперации, а не для подчинения населения.

Важно

Секреты правителей майя. Тысячи лет назад древние люди оставили подсказку, как преодолеть водный кризис

В исследовании проанализированы макролитические артефакты, которые использовались для различных задач, таких как размол зерновых, обработка пищи и работа с такими материалами, как камень, металл и дерево. Эти инструменты имели решающее значение для понимания того, как эти древние общества организовывали свои задачи.

По сути, это исследование бросает вызов общепринятому мнению, демонстрируя, что древние халколитические сообщества на Пиренейском полуострове процветали благодаря сотрудничеству, разнообразию и эффективному использованию ресурсов. Оно дает уникальное представление о способности общества создавать богатство без потребности в правящем классе и призывает по-новому взглянуть на то, как функционировали древние общества.

Ранее Фокус писал, как исчезнувшая цивилизация процветала в пустыне Сахара.

А также мы рассказывали о "ледяных пустынях", где миллионы лет не выпадали никакие осадки.