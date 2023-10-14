Без осадков на протяжении миллионов лет: где найти "ледяные пустыни" и почему там так холодно (фото)

Когда мы слышим слово "пустыня", то воображение сразу рисует горячие пески и адскую жару. Однако во многих пустынях все наоборот: есть места, где температура опускается до -38°C.

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Когда мы думаем о пустынях, то часто представляем себе палящие песчаные дюны и безжалостное солнце. Однако пустыни могут быть более разнообразными, чем вы можете себе представить. Кроме общеизвестных Сахары и Великой Австралийской пустыни, некоторые из них известны своим холодным, а не жарким климатом, пишет IFLScience.

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Пустыни определяются отсутствием осадков, а не обязательно температурой. Во многих действительно чрезвычайно жарко, а дневная температура может взлетать до невыносимых 54°C. Однако, эти же пустыни могут стать удивительно холодными ночью из-за недостатка влаги и плохих теплосберегающих свойств песка.

С другой стороны, есть пустыни, в которых прохладный климат сохраняется независимо от времени суток. Ученые называют их "холодными пустынями". Обычно они находятся в умеренных регионах на больших высотах, например, на плато или среди горных хребтов. Эти холодные пустыни часто расположены далеко от побережья, а это означает, что им не хватает влаги, которую приносят прибрежные воды.

Регионы с холодным пустынным климатом Фото: Beck, H.E et al., Nature Scientific Data, 2018 (CC BY 4.0 DEED)

Одним из самых известных примеров является пустыня Гоби, простирающаяся через северный Китай и южную Монголию. Хотя лето здесь может быть жарким, зимние температуры в Гоби опускаются до -38°C. Высокая географическая широта Гоби и ее высота над уровнем моря — от 910 до 1520 метров над уровнем моря — способствуют сохранению ледяного климата.

Сухость пустыни Гоби является результатом эффекта дождевой тени. К югу от нее Гималайские горы блокируют богатые влагой облака из Индийского океана. Этот недостаток влаги является ключевым фактором, который удерживает пустыню Гоби такой сухой.

Другим примером является Патагонская пустыня в Аргентине. Хотя летом здесь может быть относительно тепло, зимние температуры редко превышают 12°C и в среднем составляют лишь 3°C.

Даже в Соединенных Штатах есть холодные пустыни, такие как пустыня Большой Бассейн, лежащая между Сьерра-Невадой и хребтом Васач.

Более того, некоторые части Арктики и Антарктиды считаются полярными пустынями. Антарктическая полярная пустыня, например, технически является самой большой пустыней в мире. Она получает менее 50 миллиметров осадков в год, большинство из которых выпадает в виде снега или кристаллов льда.

В полярных пустынях выпадает мало осадков, поскольку низкие температуры не могут удерживать много водяного пара, что приводит к низкой влажности и ограниченным шансам на выпадение осадков.

Антарктида в целом является самым сухим континентом на Земле. В некоторых районах, таких как Сухие долины, не было зафиксировано никаких осадков в течение удивительных 2 миллионов лет. Наряду с экстремальным холодом континента, окружающие горы также играют определенную роль в поддержании его исключительной сухости.

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