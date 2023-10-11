Несправедливая случайность: ученые подбросили 350 757 монет и доказали старую теорию

Подбрасывание монеты считается довольно-таки справедливым способом решить спор: есть две стороны, поэтому шанс 50/50 выглядит честным. Однако у ученых другая версия на этот счет.

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В мире спорта для того, чтобы решить, кто побежит первым или получит право на подачу, часто используют простое бросание монеты. Кажется, это справедливый способ принять решение — ведь монета имеет две стороны, и когда вы подбрасываете ее, есть равные шансы, что она упадет с обеих сторон, пишет IFLScience.

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Как оказалось, это не совсем так. Группа исследователей решила углубиться в подбрасывание монет, проанализировав 350 757 подбрасываний. То, что они обнаружили, бросает вызов нашим предположениям о справедливости этого древнего метода.

По мнению команды под руководством американского математика Перси Диакониса, когда вы подбрасываете монету, это вносит крошечный элемент непредсказуемости. Это крошечное "колебание" влияет на результат.

Их модель предполагает, что монета проводит больше времени в воздухе начальной стороной вверх, что дает ей больше шансов приземлиться той же стороной, с которой она стартовала — явление, которое они называют "односторонним предубеждением".

В предыдущем исследовании с меньшим количеством подбрасываний монет Диаконис обнаружил, что монеты падают той же стороной, с которой они были подброшены, примерно в 51 проценте случаев.

Однако новая исследовательская группа собрала данные 48 человек, которые подбросили 350 757 монет из 46 различных валют. Они обнаружили, что в среднем существует 50,8-процентная вероятность того, что монета приземлится на той же стороне, откуда ее подбросили.

Марафон по подбрасыванию монет (4 декабря 2022 года)

Но вот тут становится еще необычнее. Не все люди одинаково склонны к подбрасыванию монет. Некоторые люди демонстрируют сильную склонность к одной стороне, в то время как другие не демонстрируют ее вообще. Иначе говоря, все может зависеть от человека, который подбрасывает монету.

Сейчас разница в процентах может показаться мизерной, но со временем она может дать небольшое преимущество. Представьте, что вы можете убедить кого-то принять участие в тысяче подбрасываний монеты подряд. В таком случае, зная начальную позицию подбрасывания монеты, вы могли бы заработать в среднем 19 долларов.

Исследователи объясняют это так: "Если вы поставите доллар на результат подбрасывания монеты (то есть заплатите 1 доллар за участие и выиграете 0 или 2 доллара в зависимости от результата) и повторите ставку 1000 раз, то знание начальной позиции подбрасывания монеты принесет вам в среднем 19 долларов".

Для сравнения: это преимущество больше, чем преимущество казино в игре в 6-колодный блэкджек против игрока с оптимальной стратегией (где казино обычно выигрывает 5 долларов на аналогичной ставке), но меньше, чем преимущество казино в рулетке с одним зеро (где казино выигрывает в среднем 27 долларов).

К счастью для тех, кто полагается на подбрасывание монеты для принятия решений, исследовательская группа предлагает простое решение: когда подбрасывание монеты используется для принятия важных решений, лучше всего держать начальное положение монеты в тайне.

Итак, в следующий раз, когда вам придется бросать монету, помните, что здесь есть едва заметная предвзятость, и, возможно, держите свою стартовую сторону в секрете, если ставки высоки. Это небольшое преимущество, но в некоторых ситуациях каждая мелочь имеет значение.

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