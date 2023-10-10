Секретное оружие футбола. Ученые обнаружили, что вратари чувствуют мир иначе, чем все остальные

Пока мир с восхищением наблюдает за тем, как футбольные вратари делают, казалось бы, невозможные сейвы, новаторское исследование показывает, что их мастерство выходит за пределы физических возможностей.

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Стать успешным вратарем в футболе — это не просто делать потрясающие сейвы, это ещё и обрабатывать информацию и принимать молниеносные решения. В новаторском исследовании ученые обнаружили, что вратари воспринимают мир и обрабатывают информацию иначе, чем остальные из нас, пишет IFLScience.

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В отличие от других футболистов, вратари должны принимать тысячи очень быстрых решений на основе ограниченной или неполной сенсорной информации, — говорит Майкл Куинн из Дублинского городского университета. — Это позволило нам предположить, что вратари обладают повышенной способностью комбинировать информацию от различных органов чувств, и эту гипотезу подтвердили наши результаты".

В этом исследовании Квинн и его команда попросили 60 участников реагировать на вспышки света в паре со звуковыми сигналами. Их задача состояла в том, чтобы определить, видели ли они одну вспышку или две. Среди участников 20 были профессиональными вратарями, 20 играли на других позициях в футболе, а остальные 20 не были игроками аналогичного возраста.

Результаты оказались невероятными. Когда звуки и изображения происходили близко друг от друга, большинство людей путали их, воспринимая две вспышки вместо одной. Этот феномен свидетельствует о том, что их мозг смешивал информацию, которая поступала от глаз и ушей.

Однако вратари отличались от других. Они путали звуки со зрительными сигналами только тогда, когда они происходили очень близко во времени. Непрофессиональные футболисты и полевые игроки имели более широкое "временное окно связи", то есть им нужно было, чтобы звуки были гораздо ближе, чем изображение, чтобы перепутать их.

"Мы предполагаем, что эти различия вытекают из идиосинкратической природы вратарской позиции, которая ставит на первое место способность вратарей принимать быстрые решения, часто на основе частичной или неполной сенсорной информации", — пишут авторы.

Это свидетельствует о том, что вратари прекрасно различают и расставляют приоритеты между различными сенсорными сигналами. Эта способность помогает им оставаться сосредоточенными, когда они сталкиваются с нападающими на шумных стадионах. Исследование также показало, что вратари эффективнее обрабатывают запутанную информацию и оценивают время событий.

Уникальная природа роли вратаря, которая требует быстрого принятия решений на основе частичных или неполных сенсорных данных, вероятно, объясняет эти различия.

Исследователи признают, что они не знают, является ли этот навык результатом только перестройки мозга в течение всей жизни, или, как сказал ведущий автор исследования доктор Дэвид Макговерн: "Может ли быть так, что эти различия в мультисенсорной обработке отражают врожденную, естественную способность, которая привлекает молодых игроков на вратарскую позицию?".

История жизни Куинна предлагает необычный взгляд на различия между вратарями и другими футболистами. Его отец, Нил Куинн, в свое время был рекордсменом по количеству забитых голов в сборной Ирландии, но Майкл стал профессиональным вратарем еще до того, как изучил психологию.

"Хотя многим футболистам и болельщикам во всем мире знакомо мнение, что вратари просто "отличаются" от остальных, это исследование, возможно, впервые подтверждает это утверждение научными доказательствами", — сказал Макговерн.

Команда хочет провести дальнейшие исследования, чтобы выяснить, приводит ли игра в защите или в нападении к более тонких различий в ментальной обработке игроков. Существует также вопрос, где эти навыки могут быть лучше всего применены, когда придет время вратарям выходить на пенсию. Это определенно лучше, чем повреждение мозга, связанное с ведением мяча головой.

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