Проблема спортсменов: элитные футболисты подвержены риску деменции, — ученые

Недавно полученные данные указывают на то, что игра головой имеет немаловажную роль в развитии заболевания.

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Исследование, проведенное в Швеции, показало, что элитные футболисты-мужчины более подвержены развитию нейродегенеративных заболеваний, в частности деменции. Исследователи под руководством Питера Уэды, доктора медицины и философии из Каролинского института в Стокгольме, обнаружили, что риск развития нейродегенеративных заболеваний был на 46% выше у футболистов, игравших в высшем шведском дивизионе, по сравнению с населением в целом. Более того, болезнь Альцгеймера и деменция были на 62% более распространены среди футболистов по сравнению с контрольной группой. У футболистов, которые часто забивают мяч головой, риск нейродегенеративных заболеваний был повышен, в отличие от вратарей, которые этим не занимались, пишет MedPage Today.

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По мнению Питера Уэды и его коллег, вратари в элитном футболе редко бьют головой по мячу, в отличие от игроков на поле, которые более подвержены этому фактору риска. Однако другие различия в факторах, характерных для позиций игроков, также могут способствовать повышенному риску нейродегенеративных заболеваний. Тем не менее, этот результат подтверждает гипотезу о том, что удар головой по мячу является фактором риска развития деменции.

Предыдущее исследование, проведенное в Шотландии, показало, что у бывших профессиональных футболистов уровень смертности от нейродегенеративных заболеваний примерно в 3,5 раза выше, чем у населения в целом. Та же шотландская исследовательская группа также сообщила, что риск нейродегенеративных заболеваний связан с продолжительностью карьеры футболиста и его позицией на поле. Этот вывод свидетельствует о том, что риск выше при длительном пребывании на поле.

Крис Новински, доктор философии из Фонда наследия сотрясений мозга в Бостоне, отметил, что проведенное исследование подтверждает предыдущие исследования футболистов в Шотландии, что должно убедить скептиков в том, что удары головой действительно являются предотвратимым фактором риска развития деменции.

Новински подчеркнул необходимость минимизации риска нейродегенеративных заболеваний у футболистов, в частности, путем отсрочки возраста, в котором дети начинают принимать головой мяч, и снижения частоты и интенсивности ударов. Он похвалил Футбольную ассоциацию Англии за ее инициативу запретить удары головой в возрасте до 12 лет и рекомендовал другим странам принять аналогичную политику. Он также предложил спортивным организациям ввести строгие ограничения на количество ударов головой.

В исследовании Питера Уэды и его коллег были проанализированы медицинские карты 6 007 мужчин-футболистов, игравших в высшем шведском дивизионе Allsvenskan с 1924 по 2019 год, и проведено их сравнение с 56 168 контрольными группами из общей популяции Швеции. Исследователи обнаружили, что риск развития нейродегенеративных заболеваний у футболистов на 46% выше, чем у населения в целом, причем болезнь Альцгеймера и деменция встречались у футболистов на 62% чаще, чем у контрольной группы. За период наблюдения, длившийся около 28 лет, нейродегенеративное заболевание было диагностировано у 8,9% элитных футбольных спортсменов и 6,2% контрольных, а болезнь Альцгеймера или деменция развились у 8,2% футболистов, по сравнению с 5,1% мужчин из общей популяции.

Согласно результатам исследования, риск развития болезни двигательных нейронов, включая боковой амиотрофический склероз (БАС), был сопоставим между футболистами и не футболистами. Однако риск развития болезни Паркинсона у футболистов был ниже, чем в общей популяции, а общий уровень смертности был несколько ниже у футболистов.

Доктор Бьорн Пастернак, соавтор исследования, предположил, что более низкий общий уровень смертности среди элитных футболистов может быть связан с их лучшей физической подготовкой по сравнению с населением в целом. Он также отметил, что физическая активность связана с более низким риском развития деменции, что может компенсировать потенциальные риски от ударов головой. Эти результаты позволяют предположить, что хорошая физическая подготовка может быть причиной более низкого риска болезни Паркинсона среди футболистов.

Исследование показывает связь между элитным футболом и деменцией, но не причинно-следственную связь, подчеркнул доктор Питер Уэда. Он также подчеркнул, что применимость исследования к современным элитным игрокам, а также к любителям и молодежи неясна. Поэтому он рекомендовал широкому сообществу и отдельным игрокам принять решение о том, как интерпретировать полученные данные, даже если причинно-следственная связь не полностью понятна.

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