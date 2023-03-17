Проблема спортсменів: елітні футболісти схильні до ризику деменції, — вчені

Нещодавно отримані дані вказують на те, що гра головою має важливу роль у розвитку захворювання.

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Дослідження, проведене у Швеції, показало, що елітні футболісти-чоловіки більш схильні до розвитку нейродегенеративних захворювань, зокрема деменції. Дослідники під керівництвом Пітера Веди, доктора медицини та філософії з Каролінського інституту в Стокгольмі, виявили, що ризик розвитку нейродегенеративних захворювань був на 46% вищим у футболістів, які грали у вищому шведському дивізіоні, порівняно з населенням загалом. Більше того, хвороба Альцгеймера та деменція були на 62% більш поширеними серед футболістів порівняно з контрольною групою. У футболістів, які часто забивають головою м'яч, ризик нейродегенеративних захворювань був підвищений, на відміну від воротарів, які цим не займалися, пише MedPage Today.

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На думку Пітера Веди та його колег, воротарі в елітному футболі рідко б'ють головою по м'ячу, на відміну від гравців на полі, які більш схильні до цього фактора ризику. Однак інші відмінності в факторах, характерних для позицій гравців, можуть сприяти підвищеному ризику нейродегенеративних захворювань. Проте цей результат підтверджує гіпотезу про те, що удар головою по м'ячу є фактором ризику деменції.

Попереднє дослідження, проведене в Шотландії, показало, що у колишніх професійних футболістів рівень смертності від нейродегенеративних захворювань приблизно в 3,5 рази вищий, ніж у населення загалом. Та ж шотландська дослідницька група також повідомила, що ризик нейродегенеративних захворювань пов'язаний із тривалістю кар'єри футболіста та його позицією на полі. Цей висновок свідчить про те, що ризик вищий через тривале перебування на полі.

Кріс Новінскі, доктор філософії з Фонду спадщини струсів мозку в Бостоні, зазначив, що проведене дослідження підтверджує попередні дослідження футболістів у Шотландії, що має переконати скептиків у тому, що удари головою справді є фактором ризику розвитку деменції, що запобігає.

Новінскі наголосив на необхідності мінімізації ризику нейродегенеративних захворювань у футболістів, зокрема, шляхом відстрочення віку, в якому діти починають бити головою м'яч, та зниження частоти та інтенсивності ударів. Він похвалив Футбольну асоціацію Англії за її ініціативу заборонити удари головою до 12 років і рекомендував іншим країнам прийняти аналогічну політику. Він також запропонував спортивним організаціям запровадити суворі обмеження на кількість ударів головою.

У експерименті Пітера Веди та його колег було проаналізовано медичні карти 6 007 чоловіків-футболістів, які грали у вищому шведському дивізіоні Allsvenskan з 1924 по 2019 рік, та проведено їх порівняння з 56 168 контрольними групами із загальної популяції Швеції. Дослідники виявили, що ризик розвитку нейродегенеративних захворювань у футболістів на 46% вищий, ніж у населення загалом, причому хвороба Альцгеймера та деменція зустрічалися у футболістів на 62% частіше, ніж у контрольної групи. За період спостереження, що тривав близько 28 років, нейродегенеративне захворювання було діагностовано у 8,9% елітних футбольних спортсменів і 6,2% контрольних, а хвороба Альцгеймера або деменція розвинулися у 8,2% футболістів, порівняно з 5,1% чоловіків загальної популяції.

Згідно з результатами дослідження, ризик розвитку хвороби рухових нейронів, включно бічний аміотрофічний склероз (БАС), був порівнянний між футболістами та не футболістами. Однак ризик розвитку хвороби Паркінсона у футболістів був нижчим, ніж у загальній популяції, а загальний рівень смертності був дещо нижчим у футболістів.

Доктор Бйорн Пастернак, співавтор дослідження, припустив, що нижчий загальний рівень смертності серед елітних футболістів може бути пов'язаний з їхньою кращою фізичною підготовкою в порівнянні з населенням загалом. Він також зазначив, що фізична активність пов'язана з нижчим ризиком розвитку деменції, що може компенсувати потенційні ризики від ударів головою. Ці результати дозволяють припустити, що хороша фізична підготовка може спричинити нижчий ризик хвороби Паркінсона серед футболістів.

Дослідження показує зв'язок між елітним футболом та деменцією, але не причинно-наслідковий зв'язок, наголосив доктор Пітер Веда. Він також підкреслив, що застосовність дослідження до сучасних елітних гравців, а також до аматорів та молоді незрозуміла. Тому він рекомендував широкій спільноті та окремим гравцям прийняти рішення про те, як інтерпретувати отримані дані, навіть якщо причинно-наслідковий зв'язок не повністю зрозумілий.

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