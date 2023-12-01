Ближайший родственник Homo sapiens: ученые смоделировали лицо настоящего Человека-дракона (фото)

Сисеро Мораис, бразильский эксперт, создал реконструкцию лица Человека-дракона, жившего в северном Китае 150 тысяч лет назад. Открытие этого вида произошло в 1933 году, когда строители наткнулись на череп в провинции Харбин.

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150 000 лет назад в лесах на севере Китая жил человеческий вид, названный Homo longi, или "Человек-дракон". Несмотря на особую внешность, недавние исследования определили его как близкого родственника Homo sapiens, пишет IFLScience.

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Открытие Homo longi датируется 1933 годом, когда строители наткнулись на хорошо сохранившийся череп во время строительства моста в китайской провинции Харбин. Только в 2021 году ученые поняли, что этот череп принадлежал к ранее неизвестному виду человека. Этот гоминид, названный в честь реки Черный Дракон (Хэйлунцзян), сосуществовал с современными людьми, неандертальцами и денисовцами около 146 000 лет назад.

Новая реконструкция лица Человека-дракона дает представление о том, как мог выглядеть этот гоминид. Уникальные черты Человека-дракона, включая квадратные глазницы, плоские скулы и большие зубы, указывают на отдаленное родство с современными гоминидами. На удивление, исследователи предполагают, что этот вид может быть даже ближе к современным людям, чем хорошо известные неандертальцы.

Homo longi имел самый большой череп среди всех известных гоминидов Фото: Cicero Moraes

Чтобы визуализировать внешний вид Человека-дракона, бразильский эксперт Сисеро Мораис создал цифровую модель, используя данные исследования 2021 года. Мораис использовал череп Homo erectus, чтобы дополнить недостающие части челюсти и зубов Человека-дракона. Маркеры мягких тканей, полученные от современных людей и шимпанзе, были добавлены с помощью компьютерной томографии, в результате чего создан цифровой бюст.

Для публичной презентации Мораис применил художественный подход, добавив волосы и окраску, чтобы выделить более яркие черты Человека-дракона. Финальная модель показывает, что обхват головы Homo longi составлял 65,1 сантиметра, что делает его гоминином с самой большой головой, сравнимой с гориллами и львами.

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Некоторые эксперты предполагают, что массивные размеры Человека-дракона могут быть адаптацией к минусовым температурам Харбина, которые зимой могут опускаться до минус 16 градусов по Цельсию. Такое понимание физических характеристик Человека-дракона дает ценную информацию об эволюции человека и его приспособлении к различным средам.

Поэтому открытие Homo longi проливает свет на ранее неизвестную ветвь человеческой родословной. Реконструкция лица не только раскрывает внешний вид этого древнего гиганта, но и бросает вызов нашему пониманию эволюции человека и взаимоотношений между различными видами гоминидов.

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