Смуглая кожа и ярко-голубые глаза: ученые исследовали 9-тысячелетнее шаманское захоронение

Недавние генетические исследования пролили свет на связь между женщиной и ребенком, похороненным вместе с ней. Ученые также обнаружили, какой была внешность женщины. Ее геном показал, что она имела довольно смуглую кожу, темные прямые волосы и невероятно голубые глаза.

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В 1934 году во время строительных работ в городе Бад-Дюрренберг сделали удивительную находку — двойное захоронение, содержащее останки взрослой женщины и младенца, датированное примерно 7000-6800 годами до нашей эры, пишет Phys.org.

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Эта находка считается исключительной для мезолита Центральной Европы из-за ее необычных характеристик. Женщину похоронили в сидячем положении рядом с предметами, что заставило экспертов интерпретировать ее роль как шаманки.

Недавние генетические исследования пролили свет на связь между женщиной и ребенком, похороненным вместе с ней. На удивление, анализ показал, что мальчик не был ее сыном, а приходился ей родственником четвертой или пятой степени родства. Это генетическое исследование также дало представление о внешности женщины. Ее геном показал, что она имела довольно смуглую кожу, темные прямые волосы и невероятно голубые глаза.

В захоронении вместе с женщиной нашли несколько уникальных предметов, среди которых кремневые артефакты и орудия из твердого камня, кости животных, красная охра. Вместе с оленьими рогами и шестью частично проколотыми клыками кабана эти находки, вероятно, являются украшениями для головы/тела. Исследователи предположили, что здесь похоронили женщину-шаманку.

Недавно дальнейшие раскопки на этом месте раскрыли больше деталей о захоронении, предлагая новые открытия о расположении тела и открывая дополнительные артефакты и человеческие скелеты.

Исследование показало, что женщина в возрасте от 30 до 40 лет была стройным человеком с типичным для того времени ростом около 1,55 м. Примечательно, что ее скелет не имел четких мышечных волокон, особенно на нижних конечностях, которые обычно встречаются у охотников-собирателей.

Шаман из Бад-Дюрренберга, Германия Фото: Juraj Lipták, State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

Кроме того, аномалии черепа в виде небольшого сужения и шейных позвонков указывают на возможность проблемы с кровеносными сосудами, вероятно, из-за специфического положения головы. Это состояние могло вызвать непроизвольные быстрые ритмичные колебательные движения глаз (нистагм).

Такая необычная особенность могла восприниматься как сверхъестественная и, если ее намеренно инициировать, могла усилить или даже оправдать ее роль шамана. Однако, она, похоже, не представляла значительной угрозы для здоровья.

Генетические исследования показали, что геномный профиль предков шаманки вполне соответствует профилю нескольких десятков других мезолитических охотников-собирателей из Центральной и Западной Европы, что свидетельствует об общем профиле предков среди групп той эпохи.

Ее внешность — смуглая кожа, темные прямые волосы и голубые глаза — соответствовала внешности других людей с мезолитических стоянок по всей Европе.

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Повторные раскопки обнаружили останки младенца, который генетически не связан с женщиной как ее потенциальный прапраправнук, но с вероятной разницей в четыре или пять поколений. Эта находка дает необычное представление о родственных связях внутри этого древнего сообщества.

Это исследование предоставляет ценную информацию о жизни и отношениях людей в доисторические времена, раскрывая детали их внешности, родства и, возможно, роли определенных лиц в их общинах. Открытия в Бад-Дюрренберге позволяют заглянуть в древние культурные практики и пролить свет на сложные социальные структуры мезолитических обществ Центральной Европы.

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