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Технологии и наука

Сокровища Варненской культуры: как экскаватор откопал самые ценные золотые артефакты (фото)

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Фото: Yelkrokoyade/ CC BY SA 3.0 | Представители Варненской культуры когда-то были влиятельным обществом, о чем свидетельствуют многочисленные золотые артефакты, возрастом 5 тысяч лет

Представители Варненской культуры когда-то были влиятельным обществом, о чем свидетельствуют многочисленные артефакты возрастом 5 тысяч лет. С 1972 по 1991 год найдено более 22 000 артефактов, в том числе более 3 000 из золота.

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В 1970-х годах в Болгарии произошло выдающееся открытие, которое открыло множество древних тайн. Самая богатая из когда-либо найденных могил, датированная 5 тысячелетием до нашей эры, содержала клад золотых артефактов, что сделало ее одной из самых важных археологических находок в истории страны, пишет GreekReporter.

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Раскопанная экскаваторщиком Райчо Мариновым, эта находка пролила свет на развитое общество, известное как Варненская культура. Среди могил некоторые выделялись как "символические могилы" без скелетов, но с большим количеством золота и драгоценностей.

В могиле 43 археологи нашли останки высокопоставленного мужчины, предполагая, что он мог быть правителем. Захоронение содержало чрезвычайное количество золота, что свидетельствует о структурированной иерархии варненского общества.

Во время масштабных раскопок с 1972 по 1991 год найдено более 22 000 артефактов, в том числе более 3 000 из золота. Эта древняя цивилизация, старше Месопотамии и Египта, продемонстрировала передовые навыки в изготовлении золотых артефактов между 4600 и 4200 годами до нашей эры.

Болгария, золото, артефакты, Варненская культура, история, общество, металлургия, рост, экономика, открытие, Черное море, захоронения, некрополь, ученые, исследования, находка, статус, упадок Fullscreen
Захоронение содержало чрезвычайное количество золота, что свидетельствует о структурированной иерархии варненского общества
Фото: Varna Official Visitor Guide

Появление золотарства в Варне трансформировало общество, создав успешную торговую сеть с соседними регионами. Поселение Варна стало важным торговым центром с удобной гаванью для кораблей, плававших через Черное море. Этот экономический рост привел к развитию социальных классов, на вершине которых оказались металлурги, а за ними — купцы и фермеры.

Влияние Варненской культуры вышло далеко за пределы своего времени, формируя Европу на протяжении тысячелетий. Практика захоронения в Варненском некрополе дает представление о социальной иерархии, а находки указывают на присутствие могущественных правителей или царей.

Одно из примечательных захоронений, захоронение мужчины из Варны, содержало массивные золотые ножны над фаллосом и скипетр, что указывало на высокий ранг или духовную власть. Это было первое известное элитное мужское захоронение в Европе, которое бросило вызов предыдущим представлениям о матриархальных обществах. Археолог Мария Гимбутас предположила, что переход к мужскому доминированию произошел в конце V тысячелетия до нашей эры.

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Могилы также дают представление о религиозных верованиях и погребальных практиках варненской культуры. Различные позиции мужчин и женщин в могилах, а также золотые амулеты, символизирующие женщин и ассоциирующиеся с беременностью, дают ценную информацию.

Несмотря на свой некогда могущественный статус, Варненская культура начала приходить в упадок в конце пятого тысячелетия до нашей эры. Причины ее упадка остаются предметом дискуссий, среди которых рассматриваются такие факторы, как изменение климата и вторжение конных воинов из степей.

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