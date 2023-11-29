Homo sapiens не последние: как люди могут эволюционировать в новые виды

Хотя среди человеческих видов пока остался только один, Homo sapiens, однако есть вероятность того, что в будущем появятся новые виды людей. Ученые считают, что это может произойти из-за развития технологий или колонизации планет.

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Около 300 000 лет назад Земля была домом для нескольких видов людей. Они сосуществовали и смешивались. Однако, в конце концов, победил один вид: Homo sapiens, пишет IFLScience.

Сегодня Homo sapiens все еще господствует на нашей планете. Но на этом история может не закончиться. Существует вероятность того, что Homo sapiens может эволюционировать в другие виды, снова наполнив мир разнообразными гомининами.

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Эволюционирует ли человек

Естественный отбор все еще действует, формируя наш вид с течением времени. Возьмем, например, умение пить молоко. Этот навык развился только за последние 10 000 лет, что с точки зрения эволюции совпадает с развитием сельского хозяйства и потреблением молока.

Другим примером является увеличение количества кесаревых сечений. Количество младенцев, слишком больших, чтобы пройти через родовые пути, возросло, что, возможно, связано с широким применением кесаревых сечений, что позволяют сохранить определенные гены, которые в противном случае могли бы быть потеряны во время родов.

Изменения могут быть и менее заметными, как, например, изменение частоты цвета волос от поколения к поколению. Это не всегда означает появление новых признаков; это может быть просто более или менее распространенным признаком.

Как появляются новые виды

Эти эволюционные изменения накапливаются со временем и могут привести к появлению нового вида. Ученые называют этот процесс "видообразованием", и он может происходить разными способами. Один из них — "аллопатрическое видообразование", когда популяция распадается на две географически изолированные группы, которые со временем развивают разные адаптации.

Представьте себе остров, разделенный рекой, которая создает две популяции с разными средами обитания. Со временем эти популяции могут эволюционировать в отдельные виды. Считается, что этот процесс способствовал расколу между шимпанзе и бонобо более миллиона лет назад, когда река Конго разделила их популяции.

Мог ли возникнуть новый вид человека

Может ли Homo sapiens претерпеть подобную дивергенцию? В XXI веке это кажется менее вероятным из-за усиления глобального взаимодействия. Люди исторически мигрировали, но за последние 300 000 лет не появилось ни одного нового человеческого вида.

Однако развитие искусственного интеллекта, человеко-компьютерных интерфейсов и редактирования генов открывает новые возможности. Генетические технологии могут дать нам беспрецедентный контроль над нашими геномами. Хотя это может привести к положительным результатам, таким как устранение болезней, есть и темная сторона, если этой властью будут владеть неравноправно, создавая двухуровневое общество генетически модифицированных и неизмененных людей.

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Другой сценарий предполагает колонизацию других планет. Географические факторы Земли не могут нас разделить, но поселение на Марсе может. Условия на Марсе, другое питание, атмосфера и образ жизни, могут вызвать новое эволюционное давление. Со временем это отделение может привести к развитию нового человеческого вида.

По сути, будущее человеческой эволюции является неопределенным, но не невозможным. Независимо от того, будь то технологический прогресс или межпланетная колонизация, Homo sapiens может не быть концом эволюционной истории.

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