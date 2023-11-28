Более 5 тысяч лет миграции: ученые нашли причины возникновения таинственного языка (фото)

Благодаря анализу древней ДНК ученые нашли доказательства миграции древних людей из Мексики в Калифорнию. Это привело к появлению языковой семьи, происхождение которой давно удивляло ученых.

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Исследование под руководством Натана Накацуки с кафедры генетики Гарвардской медицинской школы проливает свет на древнее прошлое Калифорнии. Оно раскрывает генетическое путешествие, которое связывает миграции из Мексики с появлением мексиканских предков в Центральной и Южной Калифорнии, начиная примерно с 5 200 лет назад, пишет Phys.org.

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Древние корни в Калифорнии

Исследование фокусируется на регионе Чумаш, простирающемся вдоль побережья Калифорнии от Малибу к северу от Пасо-Роблес, включая Нормандские острова. Древнейшие образцы ДНК из этого региона датируются по меньшей мере 7400 годами, обнаруживая удивительную связь с современными южноамериканцами и человеком Анзик из Монтаны, который связан с культурой Кловис, существовавшей примерно 12 800 лет назад.

Анзик-1, молодой мальчик, похороненный вместе с артефактами культуры Кловис, является одним из древнейших человеческих останков в Северной Америке. Его генетический профиль связывает его с коренным населением по всей Америке, включая Бразилию, Чили и пещерную стоянку в Неваде.

Исследование углубляется в генетические хитросплетения древних людей с северо-запада Мексики, предполагая связь с древнейшими людьми из Перу. Это намекает на отчетливую перуанскую родословную среди коренных жителей Мексики, предшествующую культуре Кловис на 12 800 лет.

Важно, что регион Чумаш демонстрирует длительное родство с культурой Кловис, в отличие от других исследованных регионов Америки. Исследователи предполагают, что эта длительная связь повлияла на генетические и языковые ландшафты Калифорнии.

Исследование углубляется в генетические хитросплетения древних людей с северо-запада Мексики Фото: Nature (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06771-5

Разгадывание языковых тайн

До появления фортов католической миссии народ чумашей процветал в 150 независимых городах и деревнях, разговаривая на шести близкородственных уто-ацтекских языках. Эта языковая семья, простирающаяся от Айдахо до Коста-Рики, долгое время озадачивала исследователей своим происхождением. Исследование, использующее генетическую кластеризацию, предполагает масштабное движение генетических линий из Северо-Западной Мексики в Южную и Центральную Калифорнию около 5 200 лет назад.

Это движение потенциально сыграло определенную роль в распространении уто-ацтекских языков, ознаменовав собой значительный миграционный период, предшествовавший введению кукурузного земледелия.

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Вопреки предыдущим предположениям, исследование не выявило никаких доказательств полинезийского или австралоазийского генетического вклада у древних калифорнийцев и жителей северо-западной Мексики. Это развеивает предыдущие попытки связать чумашей с полинезийцами на основе сходства в строительстве каноэ. Использование чумашами каноэ из красного дерева, хотя и похожее по конструкции, не имеет генетических связей с Полинезией, учитывая отсутствие полинезийских генов в Америке.

Обсуждая древних коренных американцев, очень важно учитывать временной контекст. Исследование охватывает период, предшествовавший присвоению европейцами таких названий, как Пасо-Роблес и Калифорния. Эта временная перспектива бросает вызов европоцентристскому понятию "Нового света", принимая во внимание богатую историю и цивилизации, предшествовавшие европейским аналогам.

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