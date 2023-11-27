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Технологии и наука

Беспрецедентная находка: археологи обнаружили гробницы возрастом 3 тысячи лет в Мексике (фото)

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Фото: INAH | В Мексике археологи обнаружили захоронения доклассического периода, которые датируются примерно между 2500 и 400 гг. до н. э.

В Мексике археологи обнаружили захоронения доклассического периода, которые датируются примерно между 2500 и 400 гг. до н. э. Кроме человеческих останков, ученые нашли многочисленные артефакты.

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Исследователи из Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили 10 древних гробниц в форме усеченных конусов, которым около 3 000 лет. Эти гробницы нашли на окраине третьей секции леса Чапультепек, Мексика, пишет Arkeonews.

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Находка указывает на существование поселения раннего и среднего доклассического периода (2500-400 гг. до н. э.), к западу от современного Мехико
Фото: INAH

Мария де Лурдес Лопес Камачо, координатор археологических раскопок, объясняет, что эти гробницы дают представление о некогда процветающем поселении раннего и среднего доклассического периода, примерно между 2500 и 400 годами до нашей эры. Эта община процветала в регионе Ломас де Чапультепек, прямо на опушке леса, до извержения вулкана Кситл и образования Педрегаль де Койоакан.

Эти конические гробницы диаметром от одного до двух метров и высотой до 1,50 метров являются уникальной формой погребальной архитектуры. Пять из этих гробниц, которые часто называют бутылочными или колокольными из-за их формы перевернутого конуса, содержали человеческие останки — четыре женщины и один мужчина, все они найдены в согнутом положении.

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Из обоих мест удалось найти коллекцию разнообразных предметов, некоторые из которых организованы в виде подношений
Фото: María de Lourdes López Camacho

Лопес Камачо отметила, что хотя такие гробницы существуют в разных регионах древней Мексики, эта находка является беспрецедентной для западной части страны. Считается, что гробницы относятся к среднему доклассическому периоду, примерно 1200-400 гг. до н. э., но их характеристики указывают на близость к раннему доклассическому периоду, охватывающему 2500-1200 гг. до н. э.

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Интересно, что на большей высоте исследовательская группа нашла три захоронения в прямоугольных цистах, выровненных по оси восток-запад. Это открытие указывает на то, что село существовало и после доклассического периода.

Кроме человеческих останков, раскопки обнаружили целый ряд погребальных приношений, среди которых инструменты из оленьих рогов, вогнуто-выпуклая чаша, фрагмент сланцевого диска, пуансоны, чаши, женские статуэтки, сосуды и фигурки, которые археологи называют "призраками".

Ранее Фокус писал об обнаруженных в Испании доказательствах массовых жертвоприношений. Для этого исследователи изучили 6 770 костей.

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