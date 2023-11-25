Открытие в "городе коз" эолийцев. В Турции археологи нашли статуэтки богини Деметры (фото)

Айгай, некогда греческий, а затем римский город, достиг своего расцвета во времена правления династии Атталидов в III и II веках до нашей эры. Остатки этого исторического города находятся в провинции Маниса.

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В древнем городе Айгай, расположенном на западе Турции, археологи обнаружили нечто необычное: две маленькие статуэтки, изображающие Деметру, почитаемую греческую богиню, которая ассоциируется с плодородием. Их обнаружили в цистерне в окрестностях города, пишет Arkeonews.

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Айгай, некогда греческий, а затем римский город, достиг своего расцвета во времена правления династии Атталидов в III и II веках до нашей эры. Остатки этого исторического города находятся в провинции Маниса.

Профессор Юсуф Сезгин возглавляет команду раскопок с кафедры археологии Университета Манисы Джелал Баяр. Их раскопки у пути к "святилищу Афины" обнаружили неожиданные сокровища.

"Цистерна, которую мы раскопали в этом году, значительно отличается от других как своей формой, так и артефактами, найденными внутри. Например, мы нашли статуэтку, специально размещенную под так называемым "браслетом цистерны" — углублением наверху емкости. Обычно мы не находим таких статуэток внутри цистерн. Эта, специально положенная туда, изображает богиню Деметру, как мы знаем из греческой мифологии", — рассказал профессор.

Древние общества часто проводили специальные церемонии и праздники, посвященные различным богам и богиням Фото: АА

"Еще один интересный момент заключается в том, что это была не единственная фигурка Деметры; мы нашли еще одну внутри цистерны, также изображенную в той же позе. Третья находка, которая, возможно, не очень понятна, потому что разбита, — это обломок декорированной вазы. На ее фрагментах изображены снопы пшеницы, которые, как мы знаем, ассоциируются с богиней Деметрой", — добавил он.

Сезгин сообщил: "Деметра была богиней земледелия. Именно она обеспечивала плодородие и продуктивность земли. В то же время она была защитницей растений. В сельских античных городах, таких как Айгай, она считалась одной из важнейших богинь. Учитывая то, как трудно было заниматься сельским хозяйством, Деметре придавали большое значение. В связи с этим в Айгае был очень сильный культ Деметры".

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Древние общества часто проводили специальные церемонии и праздники, посвященные различным богам и богиням. Недавно археологи наткнулись на цистерну, расположенную примерно в 50-60 метрах от святилища Афины в Айгаи. Находка позволяет предположить, что эта цистерна могла быть связана с этими религиозными ритуалами.

Близость емкости к священному месту намекает на ее потенциальную связь с празднованиями, связанными с Деметрой. Что делает это открытие еще более удивительным, так это большее количество статуэток, найденных внутри этой конкретной цистерны, по сравнению с другими, ранее исследованными.

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