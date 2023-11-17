Мозаику со львами обнаружили в древнем турецком городе: она в удивительно хорошем состоянии (фото)
В древнем турецком городе археологи обнаружили мозаику, которая, вероятно, относится к римским временам. Ученые считают, что это было культовое место.
В древнем городе Прусиас-ад-Гипиум, Турция, археологи во время раскопок обнаружили захватывающую находку. Исследователи нашли мозаику с изображением львов, которая проливает свет на культурное полотно этого древнего общества, пишет Arkeonews.
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Исследователи наткнулись на эту мозаику в сооружении, соединенном с портиком театра древнего города. Это не обычный декор для пола, эксперты считают, что она указывает на позднеримское культовое место.
Внутренние стены этой комнаты, размером примерно 4,51х6,42 метра, облицованы мраморными плитами на толстом слое раствора. Помещение, вытянутое с севера на юг, имеет прямоугольный план. В северной стороне имеется фундамент для платформы.
Вся комната выложена мозаичным полом из тессеров (мозаичных камней) в оттенках белого, синего, желтого, зеленого и коричневого цветов. Представьте себе, что тессера — это крошечные разноцветные камешки мозаики. Мозаика щеголяет геометрическими узорами с окантовкой из более крупных и ярких тессеров, обрамляя центральную сцену.Важно
Губернатор Дюздже Сельчук Аслан поделился в социальных сетях: "Во время раскопок в древнем городе Дюздже Конуралп (Прусиас-ад-Гипиум) найдена хорошо сохранившаяся редкая мозаика, изображающая двух львов, смотрящих на сосну, на ветвях которой изображены барабаны и флейта Пана".
Прусиас-ад-Гипиум основали на холме, простирающемся с востока на запад. Во II веке до нашей эры Прусий I захватил Кирос у мариандинов и государство Гереклея. Он украсил город памятниками и укрепил его, изменив название на Прусиас.
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