Мозаику со львами обнаружили в древнем турецком городе: она в удивительно хорошем состоянии (фото)

В древнем турецком городе археологи обнаружили мозаику, которая, вероятно, относится к римским временам. Ученые считают, что это было культовое место.

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В древнем городе Прусиас-ад-Гипиум, Турция, археологи во время раскопок обнаружили захватывающую находку. Исследователи нашли мозаику с изображением львов, которая проливает свет на культурное полотно этого древнего общества, пишет Arkeonews.

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Исследователи наткнулись на эту мозаику в сооружении, соединенном с портиком театра древнего города. Это не обычный декор для пола, эксперты считают, что она указывает на позднеримское культовое место.

Мозаику нашли на участке, обозначенном красным цветом Фото: Ömer Ürer/AA

Внутренние стены этой комнаты, размером примерно 4,51х6,42 метра, облицованы мраморными плитами на толстом слое раствора. Помещение, вытянутое с севера на юг, имеет прямоугольный план. В северной стороне имеется фундамент для платформы.

Исследователи наткнулись на эту мозаику в сооружении, соединенном с портиком театра древнего города Фото: Ömer Ürer/AA

Вся комната выложена мозаичным полом из тессеров (мозаичных камней) в оттенках белого, синего, желтого, зеленого и коричневого цветов. Представьте себе, что тессера — это крошечные разноцветные камешки мозаики. Мозаика щеголяет геометрическими узорами с окантовкой из более крупных и ярких тессеров, обрамляя центральную сцену.

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Губернатор Дюздже Сельчук Аслан поделился в социальных сетях: "Во время раскопок в древнем городе Дюздже Конуралп (Прусиас-ад-Гипиум) найдена хорошо сохранившаяся редкая мозаика, изображающая двух львов, смотрящих на сосну, на ветвях которой изображены барабаны и флейта Пана".

Прусиас-ад-Гипиум основали на холме, простирающемся с востока на запад. Во II веке до нашей эры Прусий I захватил Кирос у мариандинов и государство Гереклея. Он украсил город памятниками и укрепил его, изменив название на Прусиас.

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