Мозаїку з левами виявили у древньому турецькому місті: вона в напрочуд гарному стані (фото)

У древньому турецькому місті археологи виявили мозаїку, яка, ймовірно, належить до римських часів. Учені вважають, що це було культове місце.

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У стародавньому місті Прусіас-ад-Гіпіум, Туреччина, археологи під час розкопок виявили захопливу знахідку. Дослідники знайшли мозаїку із зображенням левів, яка проливає світло на культурне полотно цього стародавнього суспільства, пише Arkeonews.

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Дослідники натрапили на цю мозаїку у споруді, з'єднаній з портиком театру стародавнього міста. Це не звичайний декор для підлоги; експерти вважають, що вона вказує на пізньоримське культове місце.

Мозаїку знайшли на ділянці, позначеній червоним кольором Фото: Ömer Ürer/AA

Внутрішні стіни цієї кімнати, розміром приблизно 4,51х6,42 метра, облицьовані мармуровими плитами на товстому шарі розчину. Приміщення, витягнуте з півночі на південь, має прямокутний план. У північній стороні є фундамент для платформи.

Дослідники натрапили на цю мозаїку у споруді, з'єднаній з портиком театру стародавнього міста Фото: Ömer Ürer/AA

Вся кімната викладена мозаїчною підлогою з тессерів (мозаїчних каменів) у відтінках білого, синього, жовтого, зеленого та коричневого кольорів. Уявіть собі, що тессера — це крихітні різнокольорові камінчики мозаїки. Мозаїка хизується геометричними візерунками з облямівкою з більших і яскравіших тессерів, обрамляючи центральну сцену.

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Губернатор Дюздже Сельчук Аслан поділився у соціальних мережах: "Під час розкопок у стародавньому місті Дюздже Конуралп (Прусіас-ад-Гіпіум) знайдено добре збережену рідкісну мозаїку, що зображує двох левів, які дивляться на сосну, на гілках якої зображені барабани і флейта Пана".

Прусіас-ад-Гіпіум заснували на пагорбі, що тягнеться зі сходу на захід. У II столітті до нашої ери Прусій І захопив Кірос у маріандінів та державу Гереклея. Він прикрасив місто пам'ятками та укріпив його, змінивши назву на Прусіас.

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