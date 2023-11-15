Пошуківець із металошукачем знайшов скарб бронзового віку в Уельсі: його викупить музей

38 бронзових артефактів, виявлених у 2021 році в Уельсі, оголосили скарбом. Тепер ці речі бронзового віку планують викупити музеї.

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У 2021 році на полі в Уельсі доктор Пітер Еннінг, колишній працівник Кардіффського університету, знайшов скарб бронзового віку. Знахідка, яка тепер офіційно оголошена "скарбом", датується між 1000 і 800 роками до нашої ери.

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Виявлений у Сент-Фагансі, Кардіфф, скарб складається з 38 бронзових артефактів, серед яких втульчасті сокири, наконечники списів, ливарні форми та фрагменти злитків. Ця колекція не є типовим похованим скарбом, вона демонструє захопливе поєднання повсякденного життя і церемоніальних практик понад 3000-річної давнини.

Ці предмети, ймовірно, члени місцевої громади поховали як частину ритуальної церемонії, що відображала їхні соціальні звичаї чи релігійні вірування. Серед несподіванок — різець для обробки дерева та два бронзові кільця, які, ймовірно, використовувалися у кінській збруї.

Кріс Гріффітс, дослідник з Amgueddfa Cymru/Museum Wales та Університету Редінга, пояснює: "Ця колекція здебільшого невеликих фрагментів артефактів пропонує захоплюючий погляд на багатий гобелен життя Кардіффа доби пізньої бронзи. Фрагменти сокир є більш незвичайними та представляють особливий інтерес, причому останні, ймовірно, виготовлені імпортовані з південно-східної Англії. Завдяки цим предметам ми отримуємо уявлення про низку зв’язків із віддаленими громадами, які допомогли б людям процвітати в цій частині Кардіффа, близько 3000 років тому".

Адам Гвілт, головний куратор відділу доісторичного періоду в Amgueddfa Cymru/Museum Wales, наголошує на значенні скарбу: "Це значні за розміром скарб пізньої бронзової доби з південно-східного Уельсу, який містить різноманітні інструменти, зброю та вироби з бронзи. Це додає до більшої регіональної колекції зображення людей, які вирішили поховати багато бронзових скарбів у цей час, часто поблизу річок і струмків. Це відкриття в громаді Сент-Феганс доповнює відоме скупчення скарбів, знайдених уздовж річки Елі та її приток. Його придбання для національної колекції допоможе нам представити доісторичну археологію ландшафту, в якому зараз розташований Сент-Феганс: Національний музей історії".

На цьому знахідки доктора Еннінга не закінчуються: він також знайшов фрагмент римського срібного персня, знайдений у Сент-Ніколас і Бонвілстон у Вейл оф Гламорган, датується ІІ-ІІІ століттям нашої ери. Крім того, середньовічна срібна шпилька для брошки з Ллантвіт Мейджор, знайдена в лютому 2022 року, датується ХІІІ або ХІV століттям.

Доктор Еннінг висловлює своє задоволення з приводу того, що артефакти придбали музеї: "Я радий, що знахідки придбали Amgueddfa Cymru — музей Уельсу та музей Каубріджа, і сподіваюся, що і громадськість, і музеї отримають користь від того, що вони будуть у своїх колекціях".

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Девід Хауелл, відповідальний за співпрацю з Програмою переміщення старожитностей в Уельсі, висок, що програма зафіксувала понад 90 000 артефактів.

Ці знахідки не лише відкривають вікно в наше минуле, але й підкреслюють важливість збереження та обміну цими стародавніми артефактами, пропонуючи міст між сучасними громадами та їхнім історичним корінням.

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