Понад 3 тисячі римських монет і рідкісні доргоцінні камені: в Італії знайшли ще один скарб

Клатерни були римським містом на Емілієвій дорозі, розташованим між колоніями Бононія та Форум Корнелія.

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Італійські археологи зробили приголомшливе відкриття в Клатернах, давньоримському місті, розташованому в італійському муніципалітеті. Вони розкопали неймовірну колекцію з понад 3 000 римських монет, що проливає світло на багату історію цього міста, пише HeritageDaily.

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Клатерни, колись великий римський центр, розташований на Емілієвій дорозі, опинився затиснутим між впливовими містами Бононія та Форум Корнелія. Це місто, засноване близько II століття до н. е., пережило тривалий період окупації, який тривав аж до остаточного падіння Римської імперії.

Попередні дослідження, проведені під керівництвом Управління археології, образотворчого мистецтва та ландшафту, виявили різні артефакти, які малюють яскраву картину минулого міста. Серед цих знахідок — фрагменти форуму, складні скульптури, добре збережені лазні, жваві вулиці та резиденції, прикрашені яскравим мармуром і приголомшливою мозаїкою.

Лючія Боргонзоні, Державна секретарка Італії з питань культури, виділила важливість цих знахідок, порівнявши Клатерни з "північними Помпеями" через значну кількість і важливість знахідок.

Під час останніх розкопок археологи відкопали понад 3 000 римських монет, що складаються в основному зі срібних і бронзових монет, а також численні дорогоцінні камені з гравюрами, присвяченими римським божествам.

Однією з особливо визначних знахідок стала рідкісна срібна монета, датована 97 роком до н. е., відома як квінар республіканської епохи. Цю монету виявили в коридорах нещодавно відкритого театрального комплексу.

Нові знахідки ставлять під сумнів попередні припущення про Клатерни, показуючи, що місто слугувало набагато більшим, ніж просто транзитним пунктом у римському світі.

"Це був жвавий торговий центр з прямими зв'язками з Римом", — зауважила Боргонзоні.

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Дослідники додають, що попри ці неймовірні відкриття, значна частина міста залишається недослідженою. Територія розкопок, що охоплює приблизно 18 гектарів, є лише частиною всього римського міста, натякаючи на можливість подальших чудових знахідок, які ще належить відкопати.

Це новаторське дослідження не лише висвітлює яскраву історію міста, але й припускає, що воно відігравало ключову роль у давніх торговельних мережах. Виявлення цих артефактів і споруд не лише кидає виклик основним уявленням, але й відкриває двері для подальших досліджень, обіцяючи більше відкриттів про це захопливе стародавнє поселення.

Раніше Фокус писав про скарб золотих монет часів Другої світової війни, який знайшли в Польщі.

А також ми розповідали, що дайвер знайшов масштабний скарб часів Римської імперії. Археологи вже досліджують знайдені монети: вони всі у винятковому стані й загальна кількість налічує від 30 до 50 тисяч екземплярів.